TÜV Rheinland zertifiziert Fabrik von Astronergy als Zero Carbon Factory

Der Photovoltaik-Hersteller Astronergy hat für seine Fertigungsstätte Yancheng Base eine Zero-Carbon-Factory-Zertifizierung vom TÜV Rheinland erhalten.

Die Astronergy Jiangsu Yancheng Manufacturing Base erhielt am 17. Juli laut Unternehmen die weltweit erste „Zero Carbon Factory“-Zertifizierung der PV-Industrie durch den TÜV Rheinland. Nach der Verifizierung durch den TÜV Rheinland erhielt die Yancheng Base eine Drei-Sterne-Bewertung und damit das Zero-Carbon-Factory-(Type 1)-Zertifikat, das die China Energy Conservation Association anerkennt.

Astronergy hatte Anfang Juni eine Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland vereinbart. Der TÜV ist eine der teilnehmenden Organisationen des weltweit ersten vollständigen und quantifizierbaren Standards für den Bau von kohlenstofffreien Fabriken und der Bewertungsregeln, der „Evaluation Specification of Zero-carbon Factory“ (T/CECA-G 0171-2022). – und einer der ersten Gruppen von Dienstleistern für die Bewertung und Zertifizierung von kohlenstofffreien Fabriken. In Übereinstimmung mit den Bewertungsregeln und mit Hilfe des TÜV Rheinland will Astronergy bis Ende 2030 mindestens sieben weitere Fertigungsstätten als Zero Carbon Factory einrichten. Diese sollen durch technische Maßnahmen wie Energieeinsparung, Emissionsreduzierung und Kohlenstoffeliminierung während der Fabrikplanung, der Konstruktion, des Managements und der Herstellungsprozesse eine umfassende Null-Emissionsleistung erreichen.

Astronergy gehört zur chinesischen CHINT-Gruppe und konzentriert sich auf die n-Typ TOPCon-PV-Zelltechnologie. So hat das Unternehmen zum Beispiel TOPCon PV-Module seiner Astro N-Serie für den Solarpark Döllen geliefert, der im April 2023 ans Netz ging. Dabei handelt es sich um eine der größten Photovoltaik-Solarparks in Deutschland und laut Astronergy um das größte mit TOPCon PV-Modulen ausgestattete Projekt in Europa.

Kürzlich hatte Trina Solar mitgeteilt, dass eine chinesische Zertifizierungsorganisation die Vertex Super Factory in Yiwu als erste Zero Carbon Factory ausgezeichnet hat.

19.7.2023 | Quelle: Astronergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH