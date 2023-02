Im brandenburgischen Döllen entsteht zurzeit eine der größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland. Die Finanzierung erfolgt auf der Basis eines langfristigen Stromabnahmevertrages mit dem Energieversorger Engie.

Die Hamburger CEE Group, Asset Manager für erneuerbare Energien, hat mit der DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG die Finanzierung für ein PPA-basiertes Solarprojekt im brandenburgischen Döllen umgesetzt. PPA-Partner ist die weltweit tätige Engie-Gruppe. Der Solarpark Döllen ist einer der größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland. Mit rund 280.000 PV-Modulen wird er im Endausbau eine Spitzenleistung von 154,4 Megawatt haben.

Die DAL finanziert den Solarpark Döllen über die Deutsche Leasing Finance als Konsortialführer mit den Konsortialpartnern Sparkasse Oberhessen und Sparkasse Hannover. Dabei geschieht das auf Basis eines langfristigen Stromabnahmevertrages, einem sogenannten Power Purchase Agreement (PPA). Durch die Kombination von langfristigen Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit Sparkassendarlehen ergobt sich nach Ansicht der Finanzierer die optimale Struktur für die Projektfinanzierung.

Der PPA-Vertrag mit dem internationalen Energieversorgungsunternehmen Engie hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Engie gehört seit vielen Jahren zu den weltweit führenden Anbietern von Power Purchase Agreements aus Wind- und Photovoltaikanlagen. An der Schnittstelle zwischen Energieproduzenten und Energieabnehmern strukturiert das Unternehmen die Produkte so, dass sie zu Bedürfnissen von Unternehmen passen sollen, die Power Purchase Agreements für die Erreichung ihrer Klimaziele einsetzen möchten.

Inbetriebnahme vom Solarpark Döllen im ersten Halbjahr 2023

Nach seiner Fertigstellung wird der Solarpark Döllen pro Jahr rund 160.000 Megawattstunden „grünen Strom“ liefern. Das entspricht dem Verbrauch einer mittleren Kleinstadt mit rund 64.000 Haushalten. Der Bau des PV-Projektes hat im Mai 2022 begonnen. Die Inbetriebnahme dieses Meilensteinprojektes für die nachhaltige Energieerzeugung ist für das erste Halbjahr 2023 geplant.

„Der neue Solarpark am Standort Döllen beeindruckt mit einer Nennleistung von über 154 MW und verdeutlicht in dieser Dimension zugleich das Potenzial Erneuerbarer Energien als zentralen Baustein der Energiewende. Dieser ist für den Klimaschutz unabdingbar und leistet angesichts geopolitischer Unsicherheiten zudem einen Beitrag zur Energiesouveränität“, sagt Detlef Schreiber, CEO der CEE Group. „Wir freuen uns, dass wir dieses Meilensteinprojekt, das größte in unserem Portfolio, mit der Unterstützung unserer erfahrenen Partner DAL und Engie in sehr kooperativer Weise erfolgreich realisieren können.“

2.2.2023 | Quelle: CEE Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH