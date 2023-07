My-PV, österreichischer Hersteller von Komponenten für die solarelektrische Wärmeerzeugung, hat seine Cloud-Lösung für die Überwachung der Photovoltaik-Heizsysteme überarbeitet.

Die neue My-PV Cloud steht allen Benutzer:innen der solarelektrischen Heizstäbe AC ELWA 2 und AC ELWA-E sowie der Photovoltaik-Power-Manager AC-THOR und AC-THOR 9s kostenlos zur Verfügung. Benutzer:innen können jederzeit weitere Photovoltaik-Heizsysteme in die digitale Schaltzentrale hinzuzufügen und mehrere Anlagen parallel verwalten. Besonders für Installateur:innen soll das ein praktisches Feature sein. Per Fernwartungsfunktionen können Nutzer:innen auch von der Ferne aus beispielsweise Raumtemperaturen ändern und ihren Energieverbrauch optimieren. Zudem verfügen sie über mehr Einstellmöglichkeiten für die My-PV-Geräte als am jeweiligen Geräte-Display.

Kernstück der My-PV Cloud ist das individuell anpassbare Dashboard, das eine einfache Navigation ermöglichen soll. Die Live-Ansicht zeigt die Ist-Leistung, die kumulierte Tagesenergiemenge sowie den Tagesverlauf der Temperatur und Ladeleistung. Das Dashboard lässt sich individuell und nach persönlichen Präferenzen gestalten, indem man einzelne Elemente ausgeblendet oder nach oben verschiebt. Die Visualisierung des Displays (beim AC-THOR, AC-THOR 9s und bei der AC ELWA 2) bietet außerdem das gewohnte Erscheinungsbild des bisherigen lokalen Web-Interfaces.

Benutzer:innen können auch bis zu vier zusätzliche Messstellen visualisieren. So sind etwa auch die aktuelle Stromproduktion der Photovoltaik-Anlage und der Netzbezug in Echtzeit abrufbar. Optional lassen sich die Daten von Wärmepumpen, E-Auto-Ladestationen und Batteriespeichern veranschaulichen. Um Smart Home-Funktionen etwa zur Steuerung von Ladesäulen sowie elektrischen Rollladen zu nutzen, arbeitet My-PV weiterhin eng mit seinen Partnerfirmen zusammen.

Detaillierte Analyse für Photovoltaik-Heizsysteme

Die Diagrammansicht in der aktualisierten Cloud soll eine detaillierte Analyse von Geräteleistung, Temperatur, Netzbezug und PV-Leistung ermöglichen. Kund:innen können zwischen Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansichten sowie einer Gesamtansicht wählen und die Kurven anhand von Filtern anpassen. Darüber hinaus bietet die Cloud die Möglichkeit, die Daten als Bild oder CSV-Datei zu exportieren. Die Ladezeiten der neuen Cloud sind im Vergleich zur alten Version verbessert. Zusätzlich passt sich das Design der Benutzeroberfläche automatisch an das jeweilige Endgerät an und bietet somit eine optimale Darstellung auf verschiedenen Bildschirmgrößen.

Um die My-PV Cloud nutzen zu können, müssen sich die Nutzer unter live.my-pv.com registrieren und ihr Gerät anmelden. Bestehende Logins für die bisherige Cloudlösung My-PV.Live funktionieren weiterhin.

