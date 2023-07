Solare Nahwärme für Freudental

Der Solarthermie-Großanlagen-Spezialist Ritter XL Solar hat ein neues Projekt realisiert. In der Gemeinde Freudental versorgen nun Solarkollektoren mit einer Leistung von 1,2 MW das örtliche Nahwärmenetz.

Der Nahwärmebetreiber Bürger-Energie-Neckar-Enz (BENE) hat in der Gemeinde Freudental eine Solarthermie-Großanlage in Betrieb genommen. Das Nahwärmenetz der Kommune im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg bezieht nun Solarwärme aus der Freiflächenanlage mit 1,2 MW Leistung. Geplant hat die Anlage die IBS-Ingenieurgesellschaft Bietigheim-Bissingen. Die Vakuumröhrenkollektoren für das Solarheizwerk hat der Solarthermie-Großanlagen-Spezialist Ritter XL Solar geliefert.

Das Freudentaler Nahwärmenetz entstand in den Jahren 2016 und 2017. Es hat der Eigenbetrieb Versorgung der Gemeinde Freudental gebaut. Seither hat man es mehrfach auf heute 3,5 km Länge erweitert. Das Wärmenetz versorgt kommunale Gebäude, ein Pflegeheim und private Häuser. Insgesamt sind 90 Gebäude angeschlossen. Im Endausbau sollen es über 150 Gebäude sein und auch das örtliche Schloss soll über das Netz seine Wärme beziehen. Neben dem Solarheizwerk stellen ein Holzpelletskessel, ein Ölkessel-Container und gasbetriebene Blockheizkraftwerke die Wärme für das Netz bereit. Mit seiner Solarkollektorfläche von 1.778 Quadratmetern trägt die Solarthermie-Großanlage zukünftig 20 Prozent zur Wärmeversorgung des Netzes in Freudental bei. Dafür soll sie 800 MWh Solarwärme pro Jahr erzeugen.

Dreißigreihige Anordnung von einzelnen Kollektortischen

Was diese Solarthermie-Großanlage besonders macht, ist laut Ritter XL Solar die Tatsache, dass sie anders als herkömmliche Kollektorfelder aufgebaut ist. Denn in Freudental hat das Unternehmen eine dreißigreihige Anordnung von einzelnen Kollektortischen mit einer Bruttokollektorfläche von jeweils rund 60 Quadratmetern gewählt. Diese Anordnung war notwendig, weil sich das Solarheizwerk auf einem schmalen Flurstück hinter der örtlichen Sporthalle befindet. Diese Lösung zeigt laut Ritter XL Solar, dass man auch auf begrenztem Raum Kollektorfelder anlegen kann. Dazu sei nur ein geringer zusätzlicher Aufwand in der Verrohrung erforderlich. Und so werden auch scheinbar unbrauchbare Grundstücksflächen sinnvoll genutzt. Zudem liegt die Fläche nahe an dem 200 Kubikmeter fassenden Speicher. Dadurch kommt es nur zu geringen Wärmeverlusten über die Rohrleitungen.

Ritter XL liefert auch die Solarkollektoren für die größte Solarthermie-Anlage in Deutschland, die in Leipzig entstehen soll. Auch diese Anlage soll Solarthermie in die Fernwärme bringen.

26.7.2023 | Quelle: Ritter XL Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

Diesen Beitrag hat das Redaktionsteam des Solarthermie-Jahrbuchs verfasst. Sie können das Solarthermie-Jahrbuch 2023 unter diesem Link bestellen.