Corinna Enders übernimmt Geschäftsführung der Dena

Der Aufsichtsrat der Deutschen Energie-Agentur GmbH (Dena) und ihre Gesellschafter haben eine neue Vorsitzende der Geschäftsführung bestimmt. Die Führungsposition der Dena wird am 23. Oktober 2023 Corinna Enders übernehmen. Derzeit ist sie Geschäftsführerin der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH, die wie die Dena eine Gesellschaft in Bundeseigentum ist. Ihre Vertragslaufzeit beträgt drei Jahre. Corinna Enders ist Bundesbeamtin und wird für die Laufzeit ihres Geschäftsführungsvertrages beurlaubt, wie zuvor bereits für ihre Tätigkeit bei der ZUG gGmbH.

Die 46-jährige Corinna Enders ist Volljuristin. Seit Januar 2018 ist sie als Geschäftsführerin der ZUG gGmbH tätig. Dort hat sie die Gesellschaft, gemeinsam mit einem kaufmännischen Geschäftsführer, auf inzwischen rund 750 Mitarbeitende aufgebaut. Zuvor war sie zwischen 2016 und 2017 sowie von 2008 bis 2012 in verschiedenen Funktionen im Bundesumweltministerium tätig. Im Zeitraum 2012 bis 2016 arbeitete sie als Stellvertretende Ständige Vertreterin beim Umweltprogramm (UNEP) und beim Siedlungsprogramm (UN-Habitat) der Vereinten Nationen an der Deutschen Botschaft in Nairobi, Kenia.

Kristina Haverkamp und Corinna Enders bilden Doppelspitze der Dena

„Für die Transformation zu einem klimaneutralen Energiesystem hat die Dena viele innovative Impulse gesetzt und sich als wichtige Institution für die Energiewende etabliert. Diesen erfolgreichen Weg möchte ich gemeinsam mit Kristina Haverkamp und den Dena-Mitarbeitenden fortsetzen und weiter gestalten“, sagt Corinna Enders, designierte Vorsitzende der Dena-Geschäftsführung.

Kristina Haverkamp, Geschäftsführerin der Dena und seit Herbst 2015 für das Unternehmen tätig, betont: „Mit Corinna Enders übernimmt erstmals in der Unternehmensgeschichte eine Frau die Spitzenposition in der Dena-Geschäftsführung. Darüber freue ich mich ganz besonders, aber auch, dass sie so große Erfahrung mitbringt, wie sich schnelles Wachstum organisieren lässt und dabei strategische Ausrichtung wie effiziente Prozesse mitwachsen. Von dieser Erfahrung können wir in der Dena, angesichts eines anhaltenden Wachstumspfads, ganz sicher profitieren. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam sehr viel für die Dena erreichen können.“

Anfang April hatte der Aufsichtsrat der Dena Michael Schäfer für den Posten als Vorsitzender der Geschäftsführung vorgesehen. Er sollte das Amt von Andreas Kuhlmann übernehmen. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass Schäfer Trauzeuge des in der Findungskommission vertretenen, damaligen Staatssekretärs Patrick Graichen war, hatte dieser einer Vertragsauflösung zugestimmt.

