BKW und Greenovative vereinbaren PPA für Photovoltaik-Strom

Die Nürnberger Greenovative vermarktet Strom aus sieben deutschen Solarparks über PPA an das Energieunternehmen BKW. Die Schweizer bieten selber solche Stromverträge Dritten an.

Mehrere langfristige Stromabnahmverträge (PPA) zur Lieferung von Photovoltaikstrom haben die beiden Unternehmen BKW und Greenovative abgeschlossen. Die Laufzeit der grünen Stromabnahmeverträge (power purchase agreements = PPA) erstreckt sich laut Medieninformation von 3 bis 5 Jahren. Insgesamt werde die Schweizer BKW als Käufer von Januar 2024 bis Dezember 2028 145 Gigawattstunden (GWh) Grünstrom aus insgesamt sieben von Greenovatives Solarparks beziehen.

Die betreffenden Solarparks befinden sich in den bayerischen Gemeinden Mantel (Landkreis Neustadt an der Waldnaab), Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach), Munningen (Landkreis Donau-Ries), Niedermurach (Landkreis Schwandorf), Obertrubach (Landkreis Forchheim) und Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen). Sie verfügen zusammen über eine installierte Spitzenleistung von ungefähr 35 Megawatt (MWp). Sobald die Solarparks in Betrieb sind, entspricht die jährlich produzierte Strommenge dem Stromverbrauch von rund 11.000 Vier-Personen-Haushalten.

Greenovative ist für die Entwicklung, den Bau und langfristigen Betrieb der Solarparks verantwortlich. BKW übernimmt bis Ende des Jahres 2026 bzw. 2028 die Abnahme des erzeugten Stroms. Derartige PPA sicherten die Preisrisiken von Greenovative langfristig ab und ermöglichten gleichzeitig den Neu- und Ausbau sowie rentablen Betrieb der Photovoltaikanlagen. BKW wiederum bietet Dritten selber maßgeschneiderte PPA an.

„Wir haben hohes Interesse am Ausbau unseres Portfolios im erneuerbaren Bereich. Es freut uns daher sehr, Greenovative durch die langfristige Vereinbarung die nötige Planungssicherheit für die Realisierung der Projekte bieten zu können. Die Stromabnahme stärkt dabei die Position der BKW als eine der führenden PPA-Anbieterinnen in Deutschland“, sagt Wolf-Wilhelm Adam, Senior Originator bei der BKW Energie AG.

„Die Schließung langfristiger Stromabnahmeverträge hat eine entscheidende Rolle in unserer Strategie bei Greenovative, unabhängig vom EEG Solaranlagen zu betreiben und so zu günstigen Strompreisen beizutragen“, so Geschäftsführender Gesellschafter Bernd Fuchs. „Wir wollen erneuerbare Energien weiterhin ausbauen und dafür werden PPAs in Zukunft essentieller Bestandteil unserer Struktur als unabhängiger Stromerzeuger sein.“

31.7.2023 | Quelle: Greenovative | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH