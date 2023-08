Neues Umspannwerk in Parchim für 1 Gigawatt Wind und Solar

Im Landkreis Parchim in Mecklenburg-Vorpommern realisieren Netzbetreiber Wemag und Projektierer UKA ein neues Umspannwerk. Es soll 9.300 Megawatt PV und Windenergie integrieren.

An einem neuen Umspannwerk im Landkreis Parchim sollen künftig rund 1 Gigawatt (GW) Solar- und Windstrom angeschlossen werden. Darüber berichten die Projektpartner Wemag Netz (WNG) und Wind- und Solarparkentwickler UKA. Der Bau des Umspannwerks in Vietlübbe soll im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein.

Durch die steigende Anzahl an Wind- und Solarprojekten, E-Ladesäulen und den damit steigenden Kommunikationsbedarf zwischen Anlagen und Netzleitstelle steigen die Anforderungen an die Netzinfrastruktur. Um diesen auch in Zukunft gerecht zu werden, investiert die WNG in ihre Infrastruktur und plant gemeinsam mit der WEMAG Projektentwicklung (WPG) sowie der UKA-Gruppe ein neues Umspannwerk in Vietlübbe bei Parchim. Baubeginn war im Januar 2023, die Inbetriebnahme ist für Sommer 2024 geplant.

„Die Region um Parchim ist als windstarkes Gebiet ein Schlüssel für die Windenergie im Nordosten Deutschlands“, begründet Daniel John vom Projektmanagement bei UKA die Aktivitäten des Windparkentwicklers. „Um den Strom aus verschiedenen EE-Anlagen zu bündeln und von hier aus über teils weite Strecken zu den Verbrauchern zu transportieren, ist ein Umspannwerk von zentraler Bedeutung.“

480 MW Photovoltaik

Für den Bau des Umspannwerks in Vietlübbe sowie eines weiteren in Plau gehen die aktuellen Planungen von einer Gesamtinvestition von 115 Millionen Euro aus. Das Volumen umfasst dabei ebenfalls die Kabeltrasse zwischen den Umspannwerken. An die Umspannwerke können nach derzeitigem Stand insgesamt 480 Megawatt Photovoltaikleistung und 450 Megawatt Windleistung angeschlossen werden.

„Dieses Umspannwerk ist aktuell eins von vielen großen Bauvorhaben im Hochspannungsbereich unseres Netzes. Das Besondere daran ist, dass es das erste Großprojekt der WEMAG Netz mit einer 110-Kilovolt-Kabeltrasse ist. Wir haben uns hier für die erdverlegte Bauweise entschieden, weil sie die gesamte Planungs-, Genehmigungs- und Bauphase verkürzt. Wir gehen von etwa vier Jahren insgesamt aus. Bei einer Freileitungstrasse würde es vermutlich auf zehn Jahre hinauslaufen“, so Thomas Heinke, Projektleiter der WEMAG Projektentwicklung GmbH.

Bereits 2020 hatte die UKA mit der Planung eines Umspannwerkes begonnen, um seine in Vietlübbe geplanten Windkraftanlagen ins Stromnetz der WNG zu integrieren. Gemeinsam setzten beide Partner das Vorhaben nun in die Tat um.

1.8.2023 | Quelle: WEMAG Netz | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH