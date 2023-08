Trina Solar beginnt mit Produktion von n-type i-TOPCon-Zellen in Qinghai

Die Vertikal integrierte Fertigung für die n-Typ-Technologie umfasst nun Ingots, Wafer, Zellen und Module, berichtet das Unternehmen.

Am 1. August 2023 hat Trina Solar die ersten 210-mm n-Typ i-TOPCon-Zellen in seiner Fertigungsstätte in der Provinz Qinghai hergestellt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Serienfertigung der n-Typ i-TOPCon-Zellen startet mit einer Kapazität von zunächst 5 GW. Die Produktion der Zellen ist Teil der vertikalen Integration der n-Typ-Technologie von Trina Solar, die nun die gesamte Lieferkette von Ingots, Wafern, Zellen und Modulen umfasst. Die gesamte Fabrik ist Teil eines „Net Zero Industrieparks“, so Trina Solar. Bis Ende des Jahres soll die Zellproduktionskapazität von Trina Solar in Summe 75 GW erreichen. Darin enthalten sein sollen dann 40 GW n-Typ-Zellen, die mit der neuesten n-Typ i-TOPCon Technologie ausgestattet sein sollen.

Die in Qinghai hergestellten Zellen basieren auf der verbesserten n-Typ i-TOPCon-Technologie, die Trina Solar im Mai vorgestellt hat. Zu den Neuerungen gehören ausgewählten Bor-Emitter und eine hochdotierten TOPCon-Struktur mit PECVD. Damit lasse sich ein Zellwirkungsgrad von 26 Prozent erreichen.

Solar-Module mit i-TopCon-Zellen sollen besonders hohe Leistungen bringen

Eingesetzt werden die neuen Zellen mit 210 mm Kantenlänge unter anderem in den Modulen der Vertex N 700W-Serie. Trina Solar habe mit dieser 210-mm-Produkttechnologie die Ära von 600 W+ Lösungen für die Photovoltaikbranche eröffnet. Die Produktplattform für 210-mm-Zellen nutze Spitzentechnologien und könne die Zelleffizienz um bis zu 30 Prozent steigern – einen Bezugswert für die Steigerung nennt Trina Solar in der Pressemitteilung allerdings nicht. Auf der diesjährigen Intersolar war das Vertex N 695W noch das leistungsstärkste Modul des Unternehmens, wie der Solarserver berichtete. Noch in den Jahren 2023 und 2024 will Trina Solar aber Module mit 800 Watt für Großprojekte in Südeuropa liefern.

Seit Ende 2022 nimmt Trina Solar sukzessive seine neuen Fertigungsstätten für n-Typ-Zellen und -Module in Betrieb. Dazu gehören die 8-GW n-Typ-Zellenfabrik in Suqian, die 10-GW n-Typ-Modulfabrik in Changzhou und die 10-GW n-Typ-Modulfabrik in Huai’an. Alle Fabriken befinden sich in der Provinz Jiangsu. Eine reibungslose Lieferung der n-Typ-Module von Trina Solar sei damit gewährleistet.

09.08.2023 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH