Solarstrahlung im Juli 2023: trotz Regenwetter voll im Durchschnitt

Der Juli 2023 brachte im Süden Deutschlands deutlich weniger Sonneneinstrahlung als im Vorjahr. Im langjährigen Vergleich war der Monat minimal überdurchschnittlich.

Der gefühlt dauernasse Juli war mit Blick auf die Solarstrahlung genau genommen ziemlich durchschnittlich. Pro Quadratmeter trafen im Juli 2023 im Schnitt 167 kWh solare Globalstrahlung ein. Im Mittel von 1991 bis 2020 waren es 164 kWh pro Quadratmeter. Die höchste Solarstrahlung gab es im Süden und Osten, genauer gesagt rund um Dresden und um Konstanz.

Ungewöhnlich sonnenarm war es zwischen Emden und Meppen mit nur 142 kWh pro Quadratmeter. Auch im Allgäu gab es weniger Solareinstrahlung als im restlichen Bayern – die Werte lagen damit allerdings ziemlich genau im langjährigen Durchschnitt.

Dass der Juli 2023 trotz seiner durchschnittlichen Solarstrahlung einen trüben Eindruck hinterlässt, könnte auch am ungewöhnlich sonnigen Juni liegen. Auch im Vergleich zum vorjährigen Juli schneidet der Monat in diesem Sommer relativ schwach ab – damals gab es vor allem in der Region um Freiburg und Saarbrücken eine besonders hohe Solarstrahlung.

10.08.2023 | Quelle: dwd | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH