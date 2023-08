Wallbox Chargers und Enphase Energy kooperieren für Solar-Ladelösung

Die Unternehmen Wallbox Chargers und Enphase Energy kooperieren, um eine integrierte Ladelösung mit Solarstrom und Speicher bereitstellen zu können. Sie setzen dabei auch auf eine von Bundesverkehrsminister Wissing für Herbst angekündigte Förderung für diese Systeme.

Wallbox Chargers bietet Ladelösungen inklusive Energiemanagement für Elektroautos an, Enphase Energy ist auf Solar- und Batteriesysteme mit Mikrowechselrichtern spezialisiert. Gemeinsam wollen die Unternehmen Lösungen bereitstellen, die die „nahtlose Integration“ von Solarstromsystemen und Ladetechnologien ermöglichen. Dabei setzen sie einerseits auf das erhoffte Förderprogramm, das Verkehrsminister Volker Wissing Ende Juni auf einer Konferenz für Ladeinfrastruktur angekündigt hatte. Zugleich ist das Interesse an Solar-Wallbox-Kombinationen schon jetzt groß. Laut einer Umfrage des Fraunhofer ISI sei das Laden mit eigenem Solarstrom ohnehin beliebt. 48 Prozent der befragten Haushalte mit Elektroauto verfügten über eine eigene Photovoltaik-Anlage.

Die Integration der EV-Ladegeräte in das Enphase Home Energy Management System erfolgt auf Basis des Kommunikationsstandards OCPP. Das vom Enphase IQ Energy Router gesteuerte Home Energy Management System integriert neben Wallboxen auch Wärmepumpen von verschiedenen Herstellern. Hierdurch soll ein offenes und effizientes Energiemanagement-Ökosystem entstehen, das die wesentlichen Energie- und Verbrauchseinheiten im Eigenheim umfasst und sie aufeinander abstimmt. Indem bevorzugt selbst erzeugter Solarstrom genutzt wird, sollen die Stromkosten und der ökologische Fußabdruck sinken.

Wallbox Chargers ist einer von bisher drei Wallbox-Herstellern, mit denen Enphase Energy in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) zusammenarbeitet. Enphase Energy begründet dies mit der hohen Qualität und der Wallboxen und einer Führungsposition in der Ladetechnologie. Das Unternehmen verweist dabei auf wiederholt gute Noten der Geräte von Wallbox Chargers in Tests des ADAC.

Der IQ Energy Router und die Integration von Wallbox Chargers sind in Deutschland und Österreich bereits erhältlich, die Schweiz soll bald folgen.

Ladelösungen, die bevorzugt Solarstrom nutzen, gibt es auch von anderen Anbietern, zum Beispiel von Keba. Eine intelligente Steuerung von Wallbox und Wärmepumpe kann es in vielen Situationen ermöglichen, mehrere leistungsstarke Geräte hinter einen vergleichsweise kleinen Netzanschluss zu betreiben. Für Fälle, in denen ein Ausbau dennoch nötig ist, hat der VDE FNN einen Leitfaden für Verteilnetzbetreiber herausgegeben.

10.08.2023 | Quelle: Wallbox Chargers | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH