ADAC und Lichtblick kooperieren bei Photovoltaik

Künftig können Kunden des ADAC Solarstromanlagen von Lichtblick erwerben. So sollen mehr Elektroautos und PV-Anlagen zusammenfinden.

Der ADAC und Ökostromanbieter Lichtblick arbeiten künftig bei Angeboten für Photovoltaik zusammen. So gebe es die Photovoltaik-Lösungen von LichtBlick ab sofort auf der Plattform ADAC Solar.

„Im Januar des vergangenen Jahres haben wir erstmals PV-Anlagen in unser Portfolio aufgenommen“, sagt Sascha Coccorullo, Leiter Strategie der ADAC SE. „Nun erweitert der ADAC zusammen mit LichtBlick seine Energieangebotsplattform und hält für seine Mitglieder und Kunden bedarfsgerecht Photovoltaikanlagen, innovative Strompakete, Wallboxen sowie Elektroauto-Leasing und -finanzierung bereit. Noch in diesem Sommer wird das Angebot auf ADAC Solar weiter ausgebaut.“

Heike Löffler, Chief Commercial Officer (CCO) von LichtBlick Energy as a Service betont die Besonderheiten für Kundinnen und Kunden. „Mit dem neuen LichtBlick StromWallet können sie die maximale Ersparnis mit ihrer Solaranlage generieren“, sagt sie. Für Besitzer von Elektroautos mit einem erhöhten Strombedarf zahle sich das besonders aus.

Strombedarf steigt durch E-Mobilität erheblich

Die StromWallet integriert PV-Betreiber durch den dynamischen Stromtarif in den Strommarkt. Strombezug und -einspeisung ließen sich somit im Viertelstundentakt preisoptimieren. Vereinfacht gesagt: In Tageszeiten, in denen der Strompreis besonders günstig ist, stellt das StromWallet den Energiebedarf automatisch auf einen hohen Strombezug aus dem Netz um. Sollten sich steigende Preisprognosen im Markt abzeichnen, ist das anders. Dann wird der selbst erzeugte Strom aus Heimspeicher und Photovoltaikanlage direkt verbraucht und die überschüssige Energie zu Bestpreisen am Markt verkauft. Für die Einspeisung des überschüssigen Solarstroms garantiert LichtBlick ferner die EEG-Vergütung als Mindesteinnahme. In einem voll ausgestatteten und integrierten Haushalt ließen sich so die Energiekosten im Vergleich zu einem Standard-Haushalt mit reinem Netzbezug um bis zu 89 Prozent reduzieren. Dabei muss man aber auch berücksichtigen, dass der Strombedarf durch die Elektromobilität erheblich steigt.

Der ADAC Solarrechner ermögliche mit wenigen Klicks, das individuelle Sparpotenzial für Haushalt und Elektroauto zu ermitteln. Als besonderen Vorteil erhalten ADAC Mitglieder ein kostenloses Solarmodul bei den Partnern von ADAC Solar.

Quelle: ADAC / Lichtblick | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH