Sonnen errichtet größten virtuellen Heimspeicher Europas

Der Speicherspezialist Sonnen hat 25.000 Batterien zum bisher größten virtuellen Heimspeicher-Kraftwerk in Europa integriert. Bevor es auch in den Verteilnetzen wirken kann, sind aber neue Regularien nötig.

Die Shell-Tochter Sonnen hat den ihrer Ansicht nach größten virtuellen Heimspeicher in Europa realisiert. Wie das Unternehmen mitteilte, besteht dieser aus rund 25.000 sonnenBatterien in Deutschland, die intelligent gesteuert und somit wie ein Großspeicher genutzt werden können. Die Gesamtkapazität des virtuellen Kraftwerks betrage rund 250 Megawattstunden (MWh). Ziel ist, in den nächsten Jahren die 1 GWh-Marke zu überschreiten. Damit stehe dem Stromnetz ein wachsender dezentraler Pufferspeicher zur Verfügung, der Angebot und Nachfrage von Erneuerbaren Energien ausgleichen kann.

Aktuell stellt sonnens virtuelles Kraftwerk Kapazität bereit, um zum Beispiel Frequenzschwankungen (Primärregelleistung) im Übertragungsnetz auszugleichen oder am Stromhandel an der Börse teilzunehmen. Außerdem kann es den Einspeisezeitpunkt von Solarstrom so verschieben, dass dies netzverträglich geschieht. So lasse sich zum Beispiel die Mittagspitze von PV-Anlagen speichern, statt das Stromnetz zu belasten. Die Kundinnen und Kunden profitierten neben dem Eigenverbrauch ihres Solarstroms auch über intelligente Stromverträge wie der sonnenFlat von solchen Dienstleistungen und erhalten eine Beteiligung an den Erlösen des virtuellen Kraftwerks.

Bisher noch kein Einsatz im Verteilnetz möglich

Nach dem Übertragungsnetz könnte das virtuelle Kraftwerk künftig auch im Verteilnetz Dienstleistungen für die Netzstabilisierung anbieten. Denn dort drohten bereits heute Engpässe durch neue PV-Anlagen, E-Autos und Wärmepumpen. Im Verteilnetz fehlten jedoch noch Marktmechanismen und die entsprechende Regulatorik, um das virtuelle Kraftwerk einzusetzen.

Der Vorteil eines dezentralen Speichers ist, dass er quasi an jedem Ort aktiviert werden kann, in dem es gerade einen Engpass im Stromnetz gibt und damit nicht ortsgebunden ist. Durch die Beteiligung an den Energiemärkten erhalten die Haushalte außerdem Zugang zu einem Markt, der bisher industriellen Anbietern vorbehalten war. Einnahmen im Energiesystem werden damit stärker in der Breite verteilt.

Neben Deutschland betreibt sonnen virtuelle Kraftwerke auch in den USA, Australien und Italien.

16.08.2023 | Quelle: sonnen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH