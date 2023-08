Eon startet Bau von 23 MW-Solarpark in der Prignitz

Die Düsseldorfer Eon baut in Brandenburg einen Solarpark mit 23 Megawatt Spitzenleistung. Standort ist die Gemeinde Gerdshagen.

Energieversorger Eon baut in Brandenburg einen neuen Solarpark. Wie das Unternehmen mitteilte, entsteht die Photovoltaik-Anlage in Gerdshagen im brandenburgischen Landkreis Prignitz. In ihme sollen 40.700 Solarmodule zum Einsatz kommen. Und zwar auf einer Fläche von 23 Hektar entlang der Bahnstrecke Pritzwalk – Meyenburg im Bereich bestehender Windkraftanlagen. E.ON berücksichtigt bei Planung und Bau die nötigen Zufahrten für einen möglichen, zukünftigen Austausch der Windkraftanlagen (Repowering). So lasse sich die gesamte Fläche zur Erzeugung erneuerbarer Energie jetzt und in der Zukunft optimal nutzen.

Robert Gemmel, Bürgermeister der Gemeinde Gerdshagen, erklärte zum Spatenstich: „Das Potenzial der Sonne zur Energiegewinnung vor Ort für unsere Region und Deutschland zu nutzen, ist ungemein wichtig. Umso mehr freut es mich, dass der Bau des Solarparks beginnt und wir damit hier in Gerdshagen einen weiteren Schritt Richtung Energieunabhängigkeit und grüne Energiezukunft gehen.“

Thomas Pellkofer, Leiter Solarparks bei E.ON Energie Deutschland, ergänzte: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Gemeinde dabei unterstützen können, die Energiewende mit dieser Photovoltaik-Freiflächenanlage vor Ort voranzutreiben. Der neue Solarpark, den wir heute zu bauen beginnen, wird eine Leistung von rund 23 Megawattpeak haben. Damit kann er pro Jahr rechnerisch circa 24.000.000 Kilowattstunden Strom erzeugen.“

17.8.2023 | Quelle: Eon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH