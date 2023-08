Aalborg CSP integriert 10-MW-Wärmepumpe in Fernwärme-System

Der dänische Spezialist für erneuerbare Energien Aalborg CSP hat einen weiteren Auftrag für ein integriertes Wärmepumpensystem für die Erzeugung von Fernwärme erhalten.

Der Auftrag kam vom dänischen Energieversorger Envafors, der das Fernwärmenetz in Halsskov im Südwesten von Seeland betreibt. Er umfasst eine schlüsselfertige 10,2-MW-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit den dazugehörigen Rohrleitungen und Wärmetauschern. Der Auftrag beinhaltet auch die Integration der Wärmepumpe in das Fernwärme-System mit einer bestehenden Solarthermie- und Bioenergie-Anlage.

Envafors hat sein Fernwärme-Netz kürzlich erweitert, der Wärmebedarf ist damit gestiegen. Mit der Installation der neuen Wärmepumpe könne Envafors nun genügend grüne Wärme erzeugen, um sowohl aktuelle als auch zukünftige Fernwärmekunden zu versorgen, so Aalborg CSP.

Wärmepumpe, Solarthermie und Bioenergie sollen sich im Fernwärme-System ergänzen

Die Wärmepumpe soll die Außenluft Wärmequelle nutzen. Außerdem soll sie die Effizienz der bestehenden Solaranlage und des Biomassekessels des Fernheizwerks steigern. In Wintermonaten optimiert die Wärmepumpe die Rücklauftemperatur in der Solarwärmeanlage. Dabei wird kälteres Wasser zu den Solarkollektoren geleitet, sodass diese mehr Wärme von der Sonne aufnehmen können. Gleichzeitig verbessert die Wärme aus der Solaranlage die Effizienz der Wärmepumpe in dem Zeiträumen, in dem sie die größte Wirkung auf die Gesamteffizienz hat.

Solarthermie, Biomasse und Wärmepumpen sind bei dänischen Fernwärme-Unternehmen schon lange verbreitet. Der Anstieg der Preise für fossile Brennstoffe in den letzten Jahren habe den Ausbau dieser Technologien beschleunigt, heißt es in der Pressemitteilung von Aalborg CSP.

Durch die und Kombination mehrerer Technologien könne Envafors den Betrieb seiner Anlagen an die jeweiligen Bedingungen anpassen. Dieser Ansatz führe zu einer effizienteren und flexibleren Wärmeversorgung. Durch die Integration einer Wärmepumpe in die Wärmeversorgung kann Envafors in Zeiten mit niedrigen Strompreisen auch die Energie von Photovoltaik- und Windkraftanlagen für die Fernwärme-Produktion nutzen.

Erst im Mai hatte Aalborg CSP ein ähnliches, aber deutlich kleineres Projekt in Solrød (südlich von Kopenhagen) in Betrieb genommen.

Aalborg CSP hatte im Jahr 2019 bereits die Solarthermie-Anlagen an Envafors geliefert. Mit fast 12.000 m2 Kollektorfläche hat sie eine Wärmeleistung von 8 MW. Sie sollte gemeinsam mit dem bereits vorhandenen Biomassekessel den Erdgas-Verbrauch reduzieren.

24.08.2023 | Quelle: Aalborg CSP | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH