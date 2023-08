Enerix baut flächendeckendes Hub-Netzwerk auf

Die PV-Franchisekette Enerix hat ein Verteilerzentrum in Regensburg eingerichtet, das dazu dienen soll, die Photovoltaik-Anlagen so weit vorzubereiten, dass die Montagezeit möglichst gering ist. Ein flächendeckendes Hub-Netzwerk ist in Planung.

Mit der Eröffnung des ersten Enerix-Hub in Regensburg will die Photovoltaik-Unternehmenskette Enerix einen wichtigen Schritt in der Unternehmensentwicklung machen. Die Fachbetriebskette für Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und Wärmepumpen ist mit über 115 Fachbetrieben in Deutschland und Österreich vertreten. 25.000 installierte PV-Anlagen, Stromspeicher und Wallboxen haben die Mitglieder der Kette alleine im vergangenen Jahr installiert. Nun sind weitere Fachbetriebe und die Nutzung neuer Technologien und Dienstleistungen in der Planung. Für die Expansion ist laut Unternehmen eine Prozessoptimierung ein wichtiger Erfolgsfaktor. In diesem Mai wurde daher der erste Enerix-Hub in der Nähe von Regensburg eröffnet. „Wir fungieren als Knotenpunkt für alle in Ostbayern ansässigen Franchisebetriebe, die unseren Service nutzen können”, sagt Jörg Ritter Geschäftsleiter des Hub-Ostbayern.

Der Begriff Hub stammt aus dem Englischen und steht für Drehkreuz, Verteilerzentrum oder Knotenpunkt. An diesem zentralen Umschlagsplatz will das Unternehmen Warenströme sammeln, sortieren und umladen. Zu den Aufgaben des Enerix-Hub gehört es, die Photovoltaik-Anlagen so weit vorzubereiten, dass die Montage- und Installationszeit möglichst gering ist und damit die Fachleute effizient eingesetzt werden. Es gehe dabei laut Ritter um die Optimierung der Prozesse und Verminderung von Leerlaufzeiten und Fehlern. „Das Montage Hub Ostbayern soll als Musterstandort für weitere Hubs in Deutschland und Österreich dienen“, sagt Ritter. Derzeit seien zehn solcher Betriebe geplant. Dadurch solle ein flächendeckendes Netzwerk entstehen und die Anzahl der installierten Systeme gesteigert werden.

„Wir wollen die Energiewende schneller vorantreiben. Dafür müssen wir eine maximale Effizienz in allen Arbeitsschritten erreichen und so effizient wie möglich Aufträge abwickeln“, so Peter Knuth, Geschäftsführer und Mitbegründer von Enerix. Das Ziel des Unternehmens ist klar: Damit die Marke wachsen kann, sollen Montageteams sich auf die Dächer konzentrieren und nicht auf die Lagerhalle.

30.8.2023 | Quelle: Enerix | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH