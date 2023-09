1Komma5° übernimmt spanisches Photovoltaik-Unternehmen

Mit der Übernahme von Experta Solar will 1Komma5° schnell eine starke Marktposition in Spanien erreichen. Ziel ist es, in Spanien Marktführer zu werden.

1Komma5°, Anbieter von Photovoltaik, Speichern, Ladelösungen und Wärmepumpen, ist mit der Übernahme von Experta Solar in den spanischen Markt eingetreten. Das in Barcelona ansässige Unternehmen ist einer der Marktführer für Solar- und Energiesysteme in Spanien. Mit dieser Expansion will 1Komma5° direkt eine starke Marktposition erreichen.

1Komma5° rechnet für die gesamte Gruppe hinweg mit mindestens 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2023. Das Ziel ist, gemeinsam mit starken, regionalen Fachbetrieben bis 2030 einen europaweiten, marktführenden PV-Anbieter zu entwickeln. Mit einem Umsatzziel von 10 Milliarden Euro pro Jahr und einer Kapazität, um 500.000 Gebäude pro Jahr auf klimaneutrale Stromerzeugung, Wärme und Mobilität umzurüsten. Zurzeit betreibt 1Komma5° über 65 Standorte mit rund 1.400 Mitarbeitenden in Deutschland, Schweden, Finnland, Italien, Dänemark und Australien. Die Expansion nach Spanien ist der dritte Markteintritt im Jahr 2023 und insgesamt das siebte Land, in dem 1Komma5° tätig ist.

Erneuerbare Energien bieten in Spanien ein immenses Potenzial. Mit dem Energie- und Klimaschutzplan (PNIEC) möchte Spanien im Jahr 2030 in Summe 19 Gigawatt an Solarleistung für Privathaushalte und Gewerbebetriebe erreichen, während man bisher erst 6 Gigawatt Photovoltaik installiert hat.

1Komma5° führt Energiemanagementsystem Heartbeat in Spanien ein

1Komma5° wird auch das eigens entwickelte Energiemanagementsystem Heartbeat für spanische Haushalte einführen. Die IoT-Plattform Heartbeat soll Solaranlagen, Stromspeicher, Wärmepumpen und Wallboxen vernetzen. Somit ermöglicht es die Steuerung flexibler Lasten. Dadurch erhalten Kunden die Möglichkeit, ihren Solar- und Netzstromverbrauch zu optimieren, überschüssigen Strom an der Strombörse zu verkaufen und so ihre Gesamtbetriebskosten zu senken. Zudem erhöht sich das Potenzial für Energieunabhängigkeit und Einsparungen für spanische Kunden aufgrund der geografischen Lage des Landes mit einer Fülle von Sonnenlicht und langen Tagen, selbst im Winter.

Gemeinsam mit dem neuen Partner in Spanien will 1Komma5° sein Standortnetz ausbauen, um in Spanien Marktführer zu werden. Neben dem Hauptsitz in Barcelona und seiner führenden Position in der Region ist Experta Solar derzeit in sieben Städten aktiv, darunter Madrid und auf den Balearischen Inseln. Ferner erwartet das Unternehmen, seinen Umsatz in Spanien in diesem Jahr zu verdoppeln und plant die Eröffnung neuer Standorte in Málaga, Murcia und Alicante, um die steigende Nachfrage im Südosten Spaniens zu bedienen.

„Der Beitritt zu 1Komma5° ermöglicht es uns, von einem auf Photovoltaik-Anlagen spezialisierten Unternehmen zu einem Anbieter für Gesamtlösungen zu werden und so die Energieeffizienz von Privathaushalten sowie Unternehmen zu maximieren. Darüber hinaus verschafft uns der Zugang zu den Softwarelösungen, den zentralen Dienstleistungen, dem gemeinsamen Einkauf und dem Wachstumskapital der Gruppe einen außerordentlichen Wettbewerbsvorteil. Keiner unserer Konkurrenten hat eine intelligente Plattform wie Heartbeat entwickelt”, sagt Fernando Sánchez, Mitgründer und CEO von Experta Solar.

