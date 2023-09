Das Marktforschungsunternehmen Wood Mackenzie hat den weltweiten Absatz von Photovoltaik-Wechselrichtern im Jahr 2022 untersucht. Die chinesischen Unternehmen Huawei und Sungrow sind führend, der deutsche Hersteller SMA folgt auf Platz 6.

Auf die Top 10 der größten Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern entfielen im Jahr 2022 86 % des Marktanteils, was einem Zuwachs von 4 % gegenüber 2021 entspricht, so die jüngste Analyse von Wood Mackenzie, einem globalen Marktforschungsunternehmen für erneuerbare Energien, Energie und natürliche Ressourcen.

Das starke Wachstum des Wechselrichterabsatzes in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten, wo die Regierung die staatliche Unterstützung zur Erreichung der Ziele für saubere Energie verstärkt hat, führte zu einem Gesamtvolumen des globalen Absatzes von Photovoltaik-Wechselrichtern in Höhe von 333 GW AC im Jahr 2022. Die Branche verzeichnete diesen erneuten Anstieg der Lieferungen, da die pandemiebedingte Chip-Knappheit und andere Herausforderungen in der Lieferkette im Jahr 2022 nachließen.

Die fünf größten Anbieter Huawei, Sungrow, Ginlong Solis, Growatt und GoodWe lieferten mehr als 200 GW AC aus und hatten einen Anteil von 71 % an dem gesamten weltweiten PV-Wechselrichter-Absatz im Jahr 2022, was einem Wachstum von 8 % gegenüber 2021 entspricht. Der Absatz von Huawei stieg 2022 im Vergleich zu 2021 um 83 %, während der Absatz von Sungrow im gleichen Zeitraum um 56 % zunahm.

Top 10 der Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern von Huawei und Sungrow angeführt

Huawei und Sungrow waren das achte Jahr in Folge führend auf dem Markt. Huawei hielt die erste Position mit einem Marktanteil von 29 % im Jahr 2022. Der zweitplatzierte Sungrow steigerte seinen Marktanteil im Jahr 2022 um 23 %, verglichen mit 21 % im Jahr 2021. Ginlong Solis rückte 2022 auf den dritten Platz vor, angetrieben durch die Lieferungen des Unternehmens in China.

Die acht führenden Anbieter von 2021 haben ihre Ränge im Jahr 2022 beibehalten, nur Ginlong Solis und Growatt tauschten den dritten und vierten Platz von 2021. Aiswei und Sofar kletterten um drei Ränge nach oben und belegen 2022 die Plätze neun und zehn in der Top-10-Rangliste. Das deutsche Unternehmen SMA liegt auf Platz sechs.

Asien-Pazifik größter Wechselrichtermarkt

Die Region Asien-Pazifik (APAC) hielt 50 % des Weltmarktes mit einem Gesamtabsatz von Photovoltaik-Wechselrichtern in der Region von 167 GW AC . China führte den Markt mit 78 % der Wechselrichterlieferungen in die APAC-Region an, da die Installationen in diesem Land ein Allzeithoch erreichten. Indien blieb auch 2022 der zweitgrößte Markt für Wechselrichter in APAC, verzeichnete jedoch einen Rückgang der Lieferungen um 25 % im Vergleich zum Vorjahr. Japan überholte Australien als drittgrößten Markt mit 7 GW AC , die in das Land geliefert wurden, und verzeichnete ein Wachstum von 23 % im Jahresvergleich.

Auf Europa entfielen 28 % des Weltmarkts mit 92 GW AC . Europa verzeichnete einem Anstieg von 82 % im Jahr 2022, nachdem es bereits 2021 einen Zuwachs von 44 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet hatte, da die Region im Rahmen des europäischen Green-Deal-Plans die Kohlenstoffneutralität bis 2050 anstrebt.

Auf die USA entfielen nur 13 % des Weltmarktes, wobei nur 42 GW AC in das Land geliefert wurden. PV-Speicher-Hybridwechselrichter machten 10 % der regionalen Lieferungen aus, da die USA die Integration von Solar- und Speichersystemen verstärken.

