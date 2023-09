Wirsol rüstet Autohaus Geisser mit PV-Anlagen aus

Zwei Autohäuser der Gruppe Geisser im Südwesten Deutschlands erhalten PV zum Eigenverbrauch und E-Mobilität von Wirsol. In Leimen wollen die Unternehmen gemeinsam über nachhaltige Mobilität informieren.

De Projektentwickler Wirsol hat das Autohaus Geisser mit PV-Anlagen ausgerüstet. Das teilte die Wirsol Roof Solutions mit. Bereist in der Vergangenheit hatte das Unternehmen aus Waghäusl ein Autohaus der Gruppe in Karlsruher mit einer Solarstromanlage versorgt. Nun folgt in Leimen bei Heidelberg das nächste Projekt für das Dach des dortigen neuen Autohauses.

Die neue Aufdachanlage für das Autohaus Geisser hat eine Anlagengröße von 216 Kilowattpeak (kWp). Die 520 Photovoltaik-Module ermöglichen es, die Elektroflotte mit nachhaltigem Sonnenstrom aufzuladen. Die PV-Generatorfläche beträgt knapp 1.000 Quadratmeter Für die Anlage wurde vier Wechselrichter verbaut. Der spezifische Jahresbetrag liegt bei rund 960 Kilowattstunden je kWp. Ein hoher Eigenverbrauchsanteil bringe dem Autohaus einen hohen Autarkiegrad und damit erhebliche Kostenersparnisse.

„Mit unserem Neubau der Autohausgruppe Geisser am Standort Leimen in der Rhein-Neckar Region haben wir uns gleichzeitig für einen professionellen Partner für die umweltfreundliche Energieversorgung entschieden. In Bezug auf einen nachhaltigen Betrieb unserer Autohäuser sind wir mit unserem starken Photovoltaikpartner durch unseren eigenen Sonnenstrom auf die Zukunft vorbereitet,“ erklärt Stefan Geisser, Geschäftsführer des Autohauses Geisser.

„Die Kombination von eigener PV-Anlage und Wallboxen für die E-Fahrzeugflotte des Autohauses ist ein Beispiel für den Weg der Branche in Richtung einer nachhaltigen Mobilität.“ Das sagte Gromky Durdov von Wirsol Roof Solutions.

Durch die Kooperation sollen Interessenten eine umfassende Beratung zu den Themen Solarstromproduktion und Elektromobilität sowie Informationen zu aktuellen Förderprogrammen erhalten. Das Autohaus Geisser bietet den Kunden von Wirsol Roof Solutions ferner eine individuelle E-Mobility-Beratung, sowie einen Probefahrtgutschein an. Es stehen zwölf vollelektrische Modelle der verschiedener Marken zur Auswahl. Im Gegenzug bekommen Kunden des Autohauses Geisser einen individuellen Photovoltaikanlagenplanungs -und Wirtschaftlichkeitsprognosegutschein mit aktuellen Fördermittelinformationen von Wirsol Roof Solutions.

14.9.2023 | Quelle: Wirsol | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH