Gridparity bietet Montageservice für Photovoltaik-Carports und Solarterrassen an

Die flexiblen Photovoltaik-Selbstbausätze von Gridparity sollen zwar einfach zu installieren sein, wer sich die Arbeit sparen will, kann nun aber auf Montage-Teams des Unternehmens zurückgreifen.

Die Gridparity AG bietet Photovoltaik-Carports und Solarterrassen in transparenter Doppelglasoptik an. Für Privatleute gibt es dabei auch Selbstbausätze. Mit Hilfe der flexiblen Photovoltaik-Selbstbausätze will das Unternehmen die Heimstromversorgung für jedermann einfach und zugänglich machen. Mit einfachen Werkzeugen lassen sich diese laut Gridparity von jedem handwerklich begabten Team aufbauen und mit einem wasserfesten, transparenten PV-Dach versehen. Die Photovoltaik-Module sind zur Überkopfmontage geeignet und zertifiziert.

Unsere Solar-Carports und Terrassen sind die perfekte Lösung, um erneuerbare Energie zu nutzen“, sagt Eva Muhle, Vorstand und Chief Marketing Officer bei der Gridparity AG. „Unsere transparenten Doppelglas-Module lassen das natürliche Tageslicht hindurch und schaffen eine einladende Atmosphäre. Sie bieten Schutz vor Witterungseinflüssen und erzeugen gleichzeitig sauberen, grünen Strom.“

Nun hat das Unternehmen den Service erweitert und bietet auch einen Montageservice für seine Photovoltaik-Carports und Solarterrassen an. „Ab sofort können wir zu allen Bausätzen die Montage mit unserem eigenen Montage-Team anbieten“, sagt Muhle. „Damit können wir vielen Kunden die lästige Suche nach Monteuren abnehmen.“

Der neue Montageservice mit eigenen Monteuren ist laut Unternehmen in ganz Deutschland verfügbar. „Unsere eigenen Monteure sind in ganz Deutschland im Einsatz, um sicherzustellen, dass Solar-Carports und Terrassen professionell und zu Ihrer Zufriedenheit installiert werden“, sagt Muhle. „Wir kümmern uns um alle Details.“

18.9.2023 | Quelle: Gridparity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH