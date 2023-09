PV-Speicher: Kostal-Wechselrichter mit Dyness-Tower kompatibel

Ab sofort sollen die Kostal Wechselrichter der Plenticore-Baureihe auch mit dem Tower ESS-Speicher von Dyness kompatibel sein.

Dyness hat sich auf die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für den Einsatz in Energiespeichersystemen spezialisiert. Eines seiner bekanntesten Produkte ist der Dyness-Batteriespeicher namens Tower ESS. Der Kostal Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus und der Batterie-Wechselrichter Plenticore BI sind mit den Dyness Typen T7, T10, T14 und T17 kompatibel.

Der Dyness Tower-Batteriespeicher verfügt über die Schutzklasse IP54 und ist modular aufgebaut. Somit können die Betreiber:innen ihn bei Bedarf erweitern und an den persönlichen Bedarf anpassen. In Verbindung mit dem Plenticore plus oder Plenticore BI ist das Betreiben von bis zu fünf Batteriemodulen möglich. Abhängig von der Anzahl der Batteriemodule erreicht der Tower eine Höhe von 70 cm bei zwei Modulen bis hin zu 130 cm bei fünf Modulen. Seine Breite beträgt 50,4 cm, die Tiefe 38 cm. Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und 50 °C.

Je nach Auslegung liegt der Spannungsbereich der Dyness Tower zwischen 192 und 480 V. Hieraus resultiert eine Lade- und Entladeleistung von 5 bis 10 kW beim BI, je nach Modell und Anzahl der Batteriemodule. Im Falle des Plenticore plus 3.0-10 liegen die Werte zwischen 2,5 kW und 6,2 kW.

Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus einfach an Dyness Tower anschließbar

Der Plenticore plus als Hybrid-Wechselrichter soll für zahlreiche Anlagenkonfigurationen geeignet sein. Dabei soll der Anschluss an den Dyness Tower einfach und komfortabel von statten gehen. Der Batterie-Wechselrichter Plenticore BI ist in den Leistungsklassen 5,5 und 10 kW erhältlich. Er kommt bei der Erweiterung einer bestehenden PV-Anlage mit einem PV-Speicher zum Zuge.

„Die Kostal Plenticore-Wechselrichter verfügen über ein intelligentes Schattenmanagement und einen hohen Wirkungsgrad. Dank gängiger, hochmoderner Schnittstellen sind sie leicht integrierbar und durch ein flexibles Stringdesign variabel in der Auslegung“, sagt so Thomas Garber, Senior Product Manager bei Kostal Solar Electric.

Eine Liste mit kompatiblen Batterien für Kostal-Wechselrichter ist unter diesem Link zu finden. Diese Liste deckt sich nicht immer mit von Kostal veröffentlichten Partnerschaften. So fehlen Varta oder Nilar in der aktuellen Liste.

18.9.2023 | Quelle: Kostal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH