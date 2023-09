In Zukunft sollen alle von Solar Direktinvest betreuten und projektierten Photovoltaik-Direktinvestments ausschließlich auf der Vermittlungsplattform von Milk the Sun zum Verkauf angeboten werden.

Milk the Sun, Online-Marktplatz für Investitionen in gewerbliche Photovoltaik Projekte, hat mitgeteilt, dass Andreas Köhler, Inhaber der Solar Direktinvest Gruppe, das Unternehmen erworben hat. Andreas Köhler ist nun auch Geschäftsführer der Milk the Sun GmbH. Die Zahl der Mitarbeiter:innen hätte sich durch den Zusammenschluss bereits verfünffacht. Das Unternehmen erwartet eine Verzehnfachung der bisherigen Umsätze und eine Verzehnfachung der auf der Plattform angebotenen Photovoltaik-Anlagen und –Projekte.

Mit der Übernahme der Milk the Sun GmbH durch Andreas Köhler geht eine enge Zusammenarbeit der beiden Unternehmen einher. Die 2016 gegründete Solar Direktinvest gilt als eines der marktführenden Unternehmen in Sachen PV-Direktinvestments auf dem deutschen Photovoltaikmarkt und verfügt über einen breiten Kundenstamm. Mit seiner jahrelangen Erfahrung und Expertise im Bereich der Projektierung und des Baus von gewerblichen Photovoltaik-Anlagen soll das Nürnberger Solarunternehmen eine gute Ergänzung für das Vermittlungsportal Milk the Sun darstellen.

Zukünftig will man alle von Solar Direktinvest betreuten und projektierten Photovoltaik-Direktinvestments ausschließlich auf der Vermittlungsplattform von Milk the Sun zum Verkauf anbieten. Dies führe zu einem gesteigerten Angebot von Solar Investments auf dem Vermittlungsportal. Ferner erhält Milk the Sun zusätzlich tausende neue Kund:innen, die nicht nur auf die Projekte der Solar Direktinvest zugreifen können, sondern potenzielle Kund:innen für alle dort anbietenden Bauträger und Projektentwickler sind. Zudem wird das gesamte Bauträgernetzwerk der Solar Direktinvest Gruppe übernommen, sodass auf der Plattform auch umgehend zahlreiche neue Projektierer Ihre Anlagen anbieten können.

Persönliche Beratung durch Expert:innen der Solar Direktinvest Gruppe

Da die Expert:innen von Solar Direktinvest zukünftig eine persönliche Beratung vornehmen und aktive Verkaufsgespräche führen, soll sich der Kauf für Investoren attraktiver gestalten. Für die Anbieter der Solar Investments auf der Plattform bedeutet dies gleichzeitig, dass sie kein eigenes Marketing und keinen Vertrieb mehr aktiv betreiben müssen, Denn dies übernimmt Milk The Sun. So soll das neue Konzept ermöglichen, dass sich Bauträger voll und ganz auf ihre Photovoltaik-Projekte fokussieren können, während Verkaufsgespräche wegfallen und die Verkaufschancen aufgrund der proaktiven Herangehensweise und tausender neuer Kund:innen steigen.

Zusätzlich möchte die Solar Direktinvest in Zukunft das europa- und weltweite Portfolio der Plattform erweitern, um neben nationalen Projekten zukünftig auch PV-Anlagen auf der ganzen Welt anbieten zu können. Die Website von Milk the Sun sei hierfür bestens ausgelegt, denn man könne sie bereits jetzt auf fünf verschiedenen Sprachen nutzen.

21.9.2023 | Quelle: Milk the Sun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH