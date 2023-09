Solarwatt will ab Januar 2024 Solarmodule mit TopCon-Zellen liefern

Die neuen Module sollen mit Leistungen ab 420 Watt erhältlich sein. Die Solarwatt-Installationspartner sollen sie ab Ende Oktober bestellen können, die Lieferung erfolge dann im Januar.

Die TopCon-Solarmodule von Solarwatt soll es als Glas-Glas- und als Glas-Folien-Variante geben. Die Solarwatt-Glas-Glas-Module mit TOPCon-Zellen sollen als bifaziale Halbzellenmodule in den Varianten style (ab 420 W) und pure (ab 425 W) erhältlich sein. Eingefasst werden sie von einem 35 mm starken Aluminiumrahmen. Auf die Doppelglasmodule gibt Solarwatt eine Produkt- und Leistungsgarantie von 30 Jahren und eine kostenlose Allgefahren-Versicherung obenauf.

Die TopCon-Halbzellenmodule der Glas-Folie-Ausführung sollen in den Varianten black (ab 420 W) und pure (ab 425 W) zu haben sein – ebenfalls mit Alurahmen. Die Produktgarantie der Module beträgt 20 Jahre, die Leistungsgarantie liegt bei 25 Jahren. „Wir haben unsere Garantiezeiten bei Glas-Folie-Modulen noch mal deutlich angehoben. Damit liegen wir deutlich über dem Marktstandard“, sagt Solarwatt-CTO Armin Froitzheim.

Die Zellarchitektur TopCon wurde vor zehn Jahren von Forschern des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg vorgestellt. Jetzt stehe die Technologie weltweit vor dem Durchbruch, heißt es in der Solarwatt-Pressemitteilung.

Solarwatt: TopCon-Module auf dem Einfamilienhaus-Dach machen „schon einen großen Unterschied“

Der Standard in der Solarbranche seien aktuell noch PERC-Module, bei denen sogenannte p-Typ-Solarzellen zum Einsatz kommen. TOPCon-Solarmodule werden dagegen aus n-Typ-Zellen hergestellt. Diese ermöglichen eine höhere Leistung auf gleicher Fläche ermöglichen. Das führt zu einem höheren Wirkungsgrad des gesamten solaren Energiesystems, der auf der begrenzten Dachfläche eines Einfamilienhauses „schon einen großen Unterschied“ mache, so Solarwatt in der Pressemitteilung. Den Hausbesitzern stünde mit TopCon-Solarmodulen deutlich mehr Leistung zur Verfügung, was aus Sicht der Installationsbetriebe ein wichtiges Verkaufsargument sei. Zudem sei die Degeneration der Solarzellen im Laufe der Zeit geringer.

Weitere Hersteller, die kürzlich TopCon-Module ins Sortiment nahmen, sind zum Beispiel Sharp und Yuan Tech Solar. Martin Schachinger, Inhaber der PV-Handelsplattform pvXchange, hält die PERC-Technologie laut seinem jüngsten Marktkommentar schon für weitgehend überholt.

Das Unternehmen Solarwatt versteht sich als Vorreiter für solargetriebene Sektorenkopplung. Seit 30 Jahren setzt Solarwatt auf eigene Forschung, Entwicklung und Produktion mit Fokus auf das Premiumsegment. Am Fertigungs- und Verwaltungsstandort Dresden beschäftigt die Solarwatt-Gruppe über 600 Mitarbeiter, europaweit rund 850.

27.9.2023 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH