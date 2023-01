Das chinesische Unternehmen Yuan Tech Solar besteht seit 2022. Es konzentriert sich auf die Fertigung von N-Typ TOPCon Photovoltaik-Modulen.

Yuan Tech Solar, ein im Januar 2022 gegründetes neues Photovoltaik-Fertigungsunternehmen in China, hat mitgeteilt, dass es die ISO-14001-Zertifizierung für sein Umweltmanagementsystem und die ISO-45001-Zertifizierung für sein Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz erhalten hat. Bereits vor diesen Zertifizierungen war Yuan Tech Solar nach ISO 9001 für sein Qualitätsmanagementsystem zertifiziert. Die umfassende Prüfung hatte der TÜV SÜD vorgenommen. „Wir freuen uns über diese ISO-Zertifizierungen, die unser Engagement für Qualität, Umwelt und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter unterstreichen“, sagt Xie Jian, Gründer und CEO von Yuan Tech Solar. Das Unternehmen hat sich für die neue Generation der N-Typ TOPCon Photovoltaik-Module als Haupttechnologie entschieden.

Seit der Inbetriebnahme der ersten 3-GW-Fertigungsanlage hat das Unternehmen PV-Module mit 54 Solarzellen für den Einsatz in Wohngebäuden und PV-Module mit 72 Solarzellen für Dächer von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie für Energieversorger entwickelt. Alle Photovoltaik-Module von Yuan Tech Solar hat der TÜV SÜD mit den Zertifikaten IEC 61215 und IEC 61730 ausgezeichnet. Zudem haben sie weitere regionale Marktzertifizierungen wie CQC, MCS, INMETRO erhalten.

Yuan Tech Solar plant, 1,5 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 224 Millionen. US-Dollar) zu investieren, um in Chuzhou in der Provinz Anhui eine Fünf-Gigawatt-Modulfabrik zu bauen. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von sauberer Energie zu werden. Dabei verfolgt es einen marktorientierten Ansatz und will technologische Innovationen wie N-Typ TOPCon Photovoltaik-Module als treibende Kraft einsetzen, um den Wandel zu sauberer, kohlenstoffarmer, sicherer und effizienter Energie voranzutreiben.

Auch andere Unternehmen setzen auf die N-Typ TOPCon-Technologie.

18.1.2022 | Quelle: YuanTech Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH