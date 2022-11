Da sich die Effizienzverbesserung der PERC-Zellen deutlich verlangsamt, entwickelt die PV-Branche die nächste Generation von TOPCon, HJT und TBC. Astronergy arbeitet an N-Typ TOPCon-Solarzellen und -PV-Modulen mit hohem Wirkungsgrad.

Zurzeit entwickelt die Photovoltaik-Branche verschiedene neue N-Typ-Solarzellen. Dafür müssen laut Sheng He, zuständig für Forschung und Entwicklung beim chinesischen Hersteller Astronergy, technische Probleme von den Herstellern gelöst werden. Auch Astronergy arbeitet an N-Typ TOPCon-Zellen und -Modulen mit hohem Wirkungsgrad.

Sheng He zufolge sehe sich die TOPCon-Technologie nach wie vor mit den Schwierigkeiten konfrontiert, ihre Ausbeute zu verbessern, die Waferdicke zu reduzieren, den Einbau zu beschleunigen und die Kapazität zu erhöhen. Als Pionier in der Massenproduktion von TOPCon-Modulen hätte Astronergy jedoch große Fortschritte gemacht und gute Ergebnisse in Form dünnerer Wafer und höherer Effizienz erzielt. Mit seinen großformatigen N-Typ-Wafern, SMBB plus Half-Cutting, Randverstärkung und einer zuverlässigeren Verkapselung hebe sich das TOPCon-Modul der Astro-N-Serie von anderen Produkten ab.

Somit sollen sich die Astro-N-Module sollen durch einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Leistung, eine hohe Zuverlässigkeit, eine geringe Leistungsminderung und eine lange Garantiezeit auszeichnen. Sie wurden von PVEL, TÜV Rheinland und vielen anderen Organisationen ausgezeichnet. Astronergy hat seine erste große Charge von TOPCon-Modulen mit einer Leistung von 156 MW für ein Projekt in der Prignitz in Deutschland angeboten. Dabei soll essich um das erste und größte Projekt mit N-Typ-PV-Modulen in Europa handeln. Von Juni bis November dieses Jahres wurden mehr als 35.000 N-Typ TOPCon-Photovoltaik-Module in europäische Länder verkauft. Das derzeitige Astro-N-Modul hat einen Wirkungsgrad von mehr als 22,5 %. Astronergy wird von Bloomberg als Tier-1-Modulanbieter eingestuft.

Auch Trina Solar und Qcells arbeiten an der N-Typ-Photovoltaik-Technologie.

29.11.2022 | Quelle: Astronergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH