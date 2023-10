Größtes Mieterstrom-Projekt in Köln mit 1,3 MW Photovoltaik

Ein Wohnquartier in Köln erhält im Zuge der energetischen Sanierung Mieterstrom. Der dient auch dem Betrieb neuer Wärmepumpen.

In Köln realisieren drei Partner das größte Mieterstrom-Projekt der Stadt mit einer Leistung von 1,3 Megawatt (MW) Photovoltaik. Es handelt sich dabei um die Wohnungsgenossenschaft Köln-Sülz eG, die Wohnungs- und Baugenossenschaft Mieterschutz eG und den Mieterstromanbieter Einhundert Energie GmbH. Das Quartier befindet sich in Köln-Holweide. Die beiden Genossenschaften werden es in 4 Bauabschnitten energetisch sanieren. Einhundert wurde für die ersten drei Bauabschnitte im Contracting-Modell beauftragt und ist für die Photovoltaik-Anlage zuständig. Die Bauherren beabsichtigen, Einhundert auch für den letzten Bauabschnitt zu beauftragen.

Ferner sei Einhundert im Contracting-Modell (Dachpacht) für die Finanzierung und Installation der Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden sowie für die Belieferung der Bewohner mit PV-Strom zuständig. Durch vorbereitende Maßnahmen der beiden Genossenschaften zur Ertüchtigung des Daches und der technischen Zusammenführung der Hausanschlüsse werde es möglich sein, eine Gesamtkapazität der PV-Anlagen von über 1.300 Kilowattpeak (kWp) zu realisieren. Die geplante jährliche Stromerzeugung beläuft sich auf 1.200 Megawattstunden (MWh). Insgesamt sind in Köln bisher ca. 3.500 kWp Mieterstrom verbaut.

PV-Strom für Mieter und Wärmepumpen

Mit über 400 Wohneinheiten, verteilt auf mehr als 60 Hausnummern, verdeutlicht dieses Projekt das Engagement beider Genossenschaften für eine nachhaltige Zukunft. Der saubere Strom fließe an die über 800 Bewohner im Quartier und komme zusätzlich für Wärmepumpen zum Einsatz. Dies steigert den Dekarbonisierungsgrad der Gebäude weiter.

Die Mieterinnen und Mieter können künftig die Firma Einhundert als Stromanbieter wählen und erhalten dann rund um die Uhr Ökostrom – vom Dach oder aus dem Netz, wenn die Sonne nicht scheint.

Neben den PV-Anlagen umfasse die energetische Modernisierung der Gebäude den Einbau von Wärmepumpen und die Erneuerung der Gasheizungsanlagen.

10.10.2023 | Quelle: Einhundert | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH