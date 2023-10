Longi will sich auf solare Rückkontakt-Technologie konzentrieren

PV-Modulproduzent Longi will sich im Markt für Aufdach-Photovoltaik künftig auf die Rückkontakt-Technologie fokussieren. Damit geht auch die Umbenennung des Moduls Hi-MO 6 in Hi-MO X6 hervor.

Die Umbenennung unterstreiche Longis Überzeugung, dass die Rückkontakt-Technologie in den kommenden fünf bis sechs Jahren zur vorherrschenden Zelltechnologie werden wird. Das spiegele sich auch in den geplanten Produktionskapazitäten wider. Bis zum Jahresende 2023 will das Unternehmen 30 GW der HPBC-Module produzieren und auch zukünftig den größten Teil der Gesamtproduktionskapazität auf Rückkontakt-Solarzellentechnologie umstellen.

Rückkontakt-Solarzellen werden „vorherrschende Technologie“

Der Vorstandsvorsitzende von Baoshen Zhong habe dies im September 2023 angekündigt. „Im Laufe der nächsten fünf bis sechs Jahre werden Rückkontakt-Solarzellen, bekannt für ihre hohe Effizienz und Ästhetik, schnell zur vorherrschenden Technologie in der Photovoltaikindustrie werden.“

Das Produktteam habe das Hi-MO X6 über einen Zeitraum von zwei Jahren entwickelt. Das Ergebnis sei eine Lösung für den Markt privater und gewerblicher Aufdachanlagen. Das Modul basiere auf der HPBC-Zellentechnologie, die durch eine Front ohne Metallkontakte gekennzeichnet ist. Das Produkt maximiere somit die Lichtaufnahme, verbessere die Umwandlungseffizienz und optimiere so die Gestehungskosten (LCOE). Die Standardversion der HPBC-Zelle besitzt eine Effizienz von 25,5 %, die Pro-Variante von 25,8 %. Dadurch sei der Energieertrag beim Hi-MO X6 um 6 bis 10 % höher. Die maximale Moduleffizienz liege bei 23,3 %.

Bisher lagen die größten Herausforderungen bei der Herstellung von BC-Solarzellentechnologien bei geringen Margen und mangelnder Wirtschaftlichkeit. Inzwischen habe Longi die Technologie weiterentwickelt und somit den Ertrag der Massenproduktion verbessert. Das Unternehmen konnte auch die Fertigungsprozesse optimieren und damit die Kosten merklich reduzieren.

12.10.2023 | Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH