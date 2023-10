World Solar Challenge: Mit dem Solarauto 3.000 Kilometer durch die Wüste

Der Startschuss zur World Solar Challenge 2023 steht kurz bevor. Rund 50 Teams starten mit ihren solar betriebenen Rennautos und durchqueren von Darwin nach Adelaide die australische Wüste.

Bald ist es so weit: Im Oktober findet die diesjährige Bridgestone World Solar Challenge in Australien statt. Das Event vereint Technologie, Innovation und Nachhaltigkeit in einer atemberaubenden Herausforderung: Auf einer Strecke von 3.000 Kilometern von Darwin nach Adelaide quer durch die Wüste des Kontinents treten Teams aus der ganzen Welt zum Rennen an. Doch nicht mit herkömmlichen Autos, sondern mit hochmodernen Solarfahrzeugen, die ausschließlich von der Kraft der Sonne angetrieben werden. Als Titelsponsor und Reifenpartner unterstützt Bridgestone das anspruchsvolle Event und will damit einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung fortschrittlicher Technologien leisten. Denn so will das Unternehmen die Reduzierung von CO 2 -Emissionen fördern und eine nachhaltigere Mobilität von morgen in greifbarere Nähe bringen.

Mit der Fortsetzung des Titelsponsorings der World Solar Challenge stärkt Bridgestone sein Engagement für eine nachhaltigere Mobilitätsbranche und fördert die Entwicklung neuer Technologien, die dazu beitragen, die CO 2 -Emissionen langfristig zu reduzieren. Im Rahmen des Rennens, das vom 22. bis 29. Oktober quer durch den australischen Kontinent verläuft, unterstützt der Premiumreifenhersteller zudem zahlreiche Teams, darunter das Team Sonnenwagen Aachen der Universitäten RWTH Aachen und FH Aachen. Ausgestattet mit Bridgestone Reifen und unter Einsatz der innovativen Enliten Technologie Plattform will man die Leistung der solarbetriebenen Fahrzeuge optimal auf die Straße bringen.

„Wir sind stolz darauf, als Partner der Bridgestone World Solar Challenge aufstrebende Ingenieure und Pioniere der Mobilität unterstützen zu können und als Teil einer der weltweit innovationsreichsten Racing-Veranstaltungen einen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft zu leisten“, sagt Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe.

Weitere Informationen zur World Solar Challenge 2023 sind unter diesem Link zu finden.

17.10.2023 | Quelle: Bridgestone | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH