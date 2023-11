Dehncube Emob: Neuer Überspannungsschutz für die Wallbox

Der Dehncube Emob ist eine kompakte Box, die die Wallbox und das E-Auto vor Blitz- und Überspannungsschäden schützen soll. Sie ist in bestehende Systeme nachrüstbar.

Batteriespeicher, fernsteuerbare Ladesäulen mit integrierten Energie- und Lastmanagementsystemen sowie Ladecontroller haben eine Gemeinsamkeit: Überall sind sensible elektronische Komponenten verbaut, bei denen ein Risiko für Blitz- und Überspannungsschäden besteht. Das Unternehmen Dehn bietet mit dem Dehncube Emob Lösungen an, die Schutz für die Wallbox und das Fahrzeug bei einer Ladeleistung von 11 bis 22 kW bieten sollen und sich in bestehende Systeme nachrüsten lassen.

Im kompakten Gehäuse des Dehncube Emob ist der Überspannungsschutz integriert, der bei energiereichen Überspannungen aus dem Versorgungsnetz die Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur sicherstellt. Fünf Varianten des Produkts stehen dabei für unterschiedlichste Anwendungsfälle zur Verfügung. Vier davon sind mit einem Überspannungs-Schutzgerät Typ 2 + 3 verfügbar. Eine weitere ist mit einem Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 ausgestattet. Dazu sind vier Dehncube Emob Varianten mit dem Überspannungsableiter Dehnpatch zum Schutz von Ethernet-Anwendungen der neuesten Generation bis zu 10 GBit/s und 4PPoE, nachrüstbar.

Durch die kompakte Bauform und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten sind die Schutzgeräte laut Hersteller die optimale Lösung zum Nachrüsten. Zudem könne man durch die wartungsfreie Push-in-Technik den Anschluss einfach und schnell herstellen, egal ob mit flexibler oder starrer Netz-Anschlussleitung bis zu einem Querschnitt von 6 mm². Die flexiblen Anschlussleitungen mit einer Länge von 1,5 m kann man bei Bedarf einkürzen.

Kabelverschraubungen für den bauseitigen Netzanschluss liegen allen fünf Varianten vom Dehncube Emob bei. Der Installateur vor Ort kann sie individuell einsetzen. Auch die bereits werksseitige Vormontage von Kabelverschraubungen, Überspannungsschutzgeräten und Anschlussleitungen für die Wallbox soll Zeit bei der Installation einsparen. Zudem ist eine Wandmontage laut Hersteller durch gut zugängliche Montagelöcher in der Gehäuserückwand einfach möglich.

31.10.2023 | Quelle: Dehn | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH