Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Greenjobs

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP) zeichnet erstmals „100 Vorreiter der Transformation in der deutschen Wirtschaft“ aus. Unter den am 31. Oktober bekannt gegebenen Gewinnern setzen einige speziell auf erneuerbaren Energien. In der für die Energiewende wichtigen Kategorie Personalvermittlung geht der Preis an die Greenjobs GmbH, mit der auch der Solarserver kooperiert.

Über 5.000 Unternehmen haben die 100 Fachjurys des Deutschen Nachhaltigkeitspreises bewertet und in 100 Branchen die Sieger ermittelt. Unter den Siegern sind DAX-Konzerne, KMUs und kleine Herausforderer, bekannte Namen und Überraschungen. Der 16. Unternehmenspreis des DNP wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. zusammen mit dem DIHK, dem Bundesumweltministerium, dem WWF und zahlreichen Partnern aus Forschung und Beratung erstmals in 100 Branchen vergeben. Deutscher Nachhaltigkeitspreis für greenjobs.de und eejobs.de Einer der Preisträger ist die Greenjobs GmbH mit Sitz in Potsdam, Betreiberin der Online-Stellenbörsen greenjobs.de und eejobs.de. Sie setzte sich in der Kategorie „Personalvermittlung“ gegen eine breite Konkurrenz durch. „Seit über 20 Jahren unterstützen wir mit unseren Spezialjobbörsen die grüne Transformation ganz unterschiedlicher Branchen. Wir sind stolz, dass die Jury unsere Rolle würdigt”, freut sich Greenjobs-Geschäftsführer Jan Strohschein. Viele, die einst über greenjobs.de oder die auf Energiewendejobs spezialisierte Börse eejobs.de ihren eigenen Job gefunden hätten, schalteten inzwischen – nun auf Arbeitgeberseite – selbst Stellenanzeigen, berichtet Strohschein: „Diese guten Kontakte sind eine echte Bereicherung für meine Arbeit.” Die Erfolgsgeschichte von Greenjobs, heute ein Team von fünf Leuten, begann vor 23 Jahren als Hobbyprojekt von Jan Strohschein und Uwe Trenkner. Die beiden Gründer sahen einen wachsenden Bedarf für eine auf „grüne” Berufe spezialisierte Jobbörse. Im Jahr 2011 kommerzialisierten sie ihr Projekt. Im selben Jahr entwickelten sie eejobs.de, eine Ableger-Jobbörse, die seitdem speziell Jobs im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energiewende vermittelt. Als Mitinitiator, Medien- und Vertriebspartner an der Entstehung von eejobs.de beteiligt war auch das Team der heutigen Solarthemen-Media GmbH, die unter anderem den Solarserver herausgibt. „Wir gratulieren unseren Partnern von Greenjobs – Euch, lieber Jan und lieber Uwe – zu dieser herausragenden Auszeichnung,” sagt Solarthemen-Geschäftsführer Guido Bröer. „In der jahrelangen engen Zusammenarbeit mit Euch haben wir erlebt, wie Ihr für die Idee der Nachhaltigkeit brennt und mit welcher Konsequenz Ihr sie auch bis in die kleinen Entscheidungen des unternehmerischen Alltags umsetzt. Noch wichtiger ist aber, dass Ihr im Laufe der Jahre wahrscheinlich abertausende nachhaltige Jobs vermitteln konntet. Damit seid Ihr wahre Nachhaltigkeits-Multiplikatoren.” DNP für Bürgerenergie Wenn auf der Bühne in Düsseldorf am 23. November die nachhaltigsten Unternehmen in 100 Branchen geehrt werden, dann werden darunter noch weitere Unternehmen sein, die sich der Energiewende verschrieben haben. Eines davon ist auch die Bürgerenergiegenossenschaft Bürgerwerke eG. Das Unternehmen fungiert als Dachgenossenschaft für zahlreiche Bürgerenergiegenossenschaften. In der Bürgerwerke eG haben sich über 100 Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland zusammengefunden. So können sie als unabhängiger Ökostrom-Versorger deutschlandweit Bürgerstrom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft sowie nachhaltiges BürgerÖkogas liefern. Auswahlverfahren für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis In jeder Branche hat der DNP zunächst mithilfe künstlicher Intelligenz in öffentlich zugänglichen Daten wie Nachhaltigkeitsberichten, Rankings und Webseiten etwa 50 Unternehmen recherchiert. Fachjurys für jede Branche wählten dann in einer Nominierungs- und einer Entscheidungsrunde die Finalisten und Sieger aus. Es seien Unternehmen, „die in ihrer Branche wirksame und beispielhafte Beiträge zur Transformation zeigen“, heißt es von Seiten des DNP. Sie seien zu „Leuchttürmen“ ihrer Sektoren geworden – oder sollten es werden. Die 100 Branchensieger erhalten am 23. November 2023 im Rahmen des zweitägigen 16. Deutschen Nachhaltigkeitstages ihre Trophäen. Zur festlichen Preisverleihung in Düsseldorf erwarten die Veranstalter 1.000 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Forschung, Kultur und Gesellschaft. In Kürze sollen alle Preisträger:innen auf der DNP-Website zu finden sein. 31.10.2023 | Quellen: DNP, Greenjobs, Bürgerwerke eG

