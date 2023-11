Ziel der DUH-Verlosung ist es, über die Vorteile der Solarmodule zu informieren, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und insgesamt mehr als 100 Balkonkraftwerke an geeignete Haushalte zu vergeben.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) verlost mit Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie bundesweit steckerfertige Solaranlagen. Ein Gewinner in Memmingen im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben konnte sich über die symbolische Preisübergabe freuen und bereits seine persönliche Solaroffensive starten. Ziel des Projektes von DUH und Deutscher Postcode Lotterie ist es, über die Vorteile der Solarmodule zu informieren, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und insgesamt mehr als 100 Balkonkraftwerke an geeignete Haushalte zu vergeben. Aktuell können Bürgerinnen und Bürger bei der DUH-Verlosung erneut eins der Balkonkraftwerke gewinnen. Das Gewinnspiel läuft noch bis 19. November 2023.

„Mit Balkonkraftwerken kommt die Energiewende zu Hause an. So können auch Menschen, die zur Miete wohnen oder weniger Budget haben, etwas fürs Klima tun – und für den eigenen Geldbeutel“, sagt Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH. „Über 70.000 Teilnahmen bei unserer ersten Balkonkraftwerk-Verlosung zeigen, dass die Menschen in Deutschland bereit sind für die Energiewende in den eigenen vier Wänden. Jetzt kommt es darauf an, dass noch immer bestehende bürokratische Hürden so schnell wie möglich abgebaut werden. Wir setzen uns dafür ein, dass das geplante Mitspracherecht von Vermieterinnen und Vermietern bei der Genehmigung von Balkonkraftwerken konkretisiert wird.“

Mit den Stecker-Solargeräten kann fast jede und jeder selbst Sonnenstrom erzeugen. Je nach Ausrichtung kann man jährlich bis zu 550 Kilowattstunden Strom erzeugen, was beispielsweise 900 Waschgängen einer Waschmaschine entsprechen kann. Das spart pro Jahr 200 Euro Stromkosten und über 200 Kilogramm CO 2 pro Haushalt. Man kann die Photovoltaik-Module eines Stecker-Solargerätes am Balkongeländer, auf der Terrasse, im Garten oder auf anderen Freiflächen anbringen.

Das Klimaschutzprojekt „Solarenergie für den Balkon“ ermöglichen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie. Die DUH-Verlosung der Balkonkraftwerke ist unter diesem Link zu finden.

