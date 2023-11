Laut dem Branchenverband VDMA hat die deutsche Photovoltaik-Maschinenbauindustrie im zweiten Quartal 2023 ein Umsatzplus von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt.

Im zweiten Quartal 2023 verzeichnete die deutsche Photovoltaik-Maschinenbauindustrie im Vergleich zum ersten Quartal einen Umsatzanstieg von 50 Prozent. Im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres hat der PV-Maschinenbau eine Steigerung von 7 Prozent erzielt. Das hat der Branchenverband VDMA mitgeteilt. Damit zeichnet sich eine Trendumkehr ab, denn im Vorjahr hatte der deutsche PV-Maschinenbau mit Umsatzeinbußen zu kämpfen.

Ausländische Märkte spielen dabei eine zentrale Rolle, die PV-Maschinenbau-Branche zeichnet sich durch eine hohe Exportorientierung aus, was sich in einem Exportanteil von 92,5 Prozent widerspiegelt. Im zweiten Quartal 2023 stammten etwa 88 Prozent des Gesamtumsatzes aus dem asiatischen Markt, einschließlich China und Indien. Der amerikanische Markt hatte einen Anteil von 4 Prozent. Ferner erzielte der europäische Markt, einschließlich Deutschland, einen Anteil von 7,5 Prozent.

Anders als beim Umsatz entwickelten sich die Auftragseingänge im zweiten Quartal 2023 um 14 Prozent geringer, im Vergleich zum ersten Quartal. Dabei kam der Großteil der Bestellungen aus asiatischen Märkten (82 Prozent). Die inländischen und europäischen Auftragseingänge lagen bei 10,6 Prozent und aus Amerika kamen 7,3 Prozent der Bestellungen. Geringe Auftragseingänge kamen aus anderen Weltregionen.

„Im zweiten Quartal dieses Jahres verzeichnete der Solarmaschinenbau einen deutlichen Anstieg des Umsatzes. Durch gezielte Maßnahmen in der Industriepolitik können regionale Ökosysteme für die Herstellung von Solar-Photovoltaik Produkte in große GW-Fabriken geschaffen werden“, sagt Peter Fath, Geschäftsführer der RCT Solutions GmbH und Vorstandsvorsitzender der Fachabteilung VDMA Photovoltaik Produktionsmittel.

Herstellung von kristallinen Solarzellen größter Bereich für deutsche Photovoltaik-Maschinenbauindustrie

Das Segment der Komponenten weist einen höheren Anteil am Gesamtumsatz im Vergleich zu vollständig hergestellten Maschinen und Anlagen auf. Der Bereich der Dünnschicht-PV deckt etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes der PV-Maschinenbau-Branche ab, wohingegen der Großteil der Verkäufe in der Herstellung von kristallinen Solarzellen verzeichnet wird. Ähnlich wie im ersten Quartal 2023 und Jahr 2022 bleiben die Umsätze aus Maschinenbau-Produkten für die Herstellung von Ingot und Wafer sehr gering.

„Der asiatische Markt behält seine führende Position als Hauptmarkt für Produkte deutscher PV-Maschinenbauunternehmen. Durch die Programme für lokale Produktion in Indien und USA gestaltet sich der Markt in den Ländern als stabil und wird in den kommenden Quartalen voraussichtlich stetig wachsen“, sagt Jutta Trube, Leiterin der Fachabteilung VDMA Photovoltaik Produktionsmittel.

31.10.2023 | Quelle: VDMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH