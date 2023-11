Der Abschluss eines PPA ermöglicht es, 62,5 % der Stromproduktion des Offshore-Windparks OWP Butendiek an eine Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff zu verkaufen und gleichzeitig von den bestehenden EEG-Subventionen zu profitieren.

Die Betreiber des Offshore-Windparks OWP Butendiek haben mit Unterstützung von Pexapark, einem auf erneuerbare Energien spezialisierten Software- und Beratungsunternehmen, einen Offshore-Stromabnahmevertrag (PPA) unterzeichnet. Der PPA ist einer der ersten seiner Art für die Produktion von grünem Wasserstoff, da der Offshore-Windpark OWP Butendiek Strom für eine Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff liefern wird.

Der Windpark OWP Butendiek hat eine Leistung von 288 MW und erzeugt seit 2015 jährlich etwa 1 200 GWh Strom, von denen man 62,5 % im Rahmen des PPA verkaufen will. Der PPA ergänzt nicht nur die bestehenden EEG-Subventionen, mit denen man Anlagen für erneuerbare Energien in Deutschland fördert, sondern dient auch als Plan für die Zukunft, da diese Subventionen allmählich auslaufen. In den kommenden Jahren, wenn immer mehr Anlagen aus der EEG-Förderung herausfallen, werden Investoren fortschrittliche Energiehandelsfunktionen benötigen, um ihren Betrieb effizient zu verwalten und ihre Rentabilität auf dem Markt nach der Förderung zu steigern. Die aktuelle Vereinbarung zeigt laut Pexapark, wie PPA den Betrieb etablierter Windparks optimieren und das Wachstum der grünen Wasserstoffwirtschaft fördern können.

Langfristiger PPA soll Betrieb vom Offshore-Windpark Butendiek optimieren

„Wir freuen uns über die Unterzeichnung eines langfristigen PPA für OWP Butendiek. Es gibt ein starkes Interesse an Offshore-Windenergie, um die grüne Energiewende voranzutreiben, und diese Transaktion ist ein gutes Beispiel dafür, wie Windkraftanlagen nach dem Auslaufen des Tarifs erfolgreich betrieben werden können“, sagt Björn Nullmeyer, Geschäftsführer von WPD und stellvertretender Direktor von Butendiek.

Mathieu Ville, Leiter der PPA-Transaktionen bei Pexapark, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, diesen bedeutende Offshore-PPA für OWP Butendiek vermittelt zu haben. Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Meilenstein im Bereich der erneuerbaren Energien und zeigt die zentrale Rolle von PPA bei der Optimierung des Betriebs etablierter Windparks und der Förderung der grünen Wasserstoffwirtschaft. Wir hoffen, dass wir mit diesem Erfolg mehr Energieakteure unterstützen können, die in einem sich entwickelnden regulatorischen Umfeld innovative PPA strukturieren wollen.“

1.11.2023 | Quelle: Pexapark | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH