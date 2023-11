Die Geschäftszahlen im dritten Quartal 2023 bei Solaregde, einem Hersteller von Wechselrichtern, PV-Speichern und Energiemanagementsystemen, blieb hinter den Erwartungen zurück. Der Umsatz sank und das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von mehr als 60 Millionen US-Dollar.

Solaregde Technologies hat die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. „Die Ergebnisse für das dritte Quartal blieben hinter unseren früheren Erwartungen zurück und spiegeln ein langsames Marktumfeld wider, das zu einem hohen Bestand unserer Produkte in den Vertriebskanälen, insbesondere in Europa, geführt hat“, sagte Zvi Lando, CEO von Solaredge. „Auch wenn der Abbau von Lagerbeständen in den Vertriebskanälen in den kommenden Quartalen fortgesetzt werden dürfte, sind wir optimistisch, was die Zukunft der PV-Branche angeht.“

Solaregde-Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023

Solaredge hat im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von 725,3 Millionen US-Dollar erzielt. Das entspricht einem Rückgang von 27 % gegenüber den 991,3 Millionen US-Dollar im Vorquartal und von 13 % gegenüber 836,7 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Dabei lag der Umsatz im Solarsegment bei 676,4 Millionen US-Dollar. Dieses ist ein Rückgang von 29 % gegenüber 947,4 Millionen US-Dollar im Vorquartal und von 14 % gegenüber 788,6 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Die GAAP-Bruttomarge betrug 19,7 %, ein Rückgang gegenüber 32,0 % im Vorquartal und 26,5 % im Vorjahresquartal. Dabei lag die Bruttomarge des Solarsegments bei 24,0 %, ein Rückgang gegenüber 34,7 % im Vorquartal und 28,3 % im gleichen Quartal des Vorjahres.

Bei den GAAP-Betriebskosten ergab sich ein Wert von 159,5 Millionen US-Dollar. Somit kam es zu einem Rückgang um 4 % gegenüber 166,9 Millionen US-Dollar im Vorquartal und einem Anstieg um 16 % gegenüber 137,6 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Der GAAP-Betriebsverlust belief sich auf 16,7 Millionen US-Dollar und lag damit unter dem GAAP-Betriebsgewinn von 150,4 Millionen US-Dollar im Vorquartal und unter dem GAAP-Betriebsgewinn von 84,4 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres.

Dabei belief sich der GAAP-Nettoverlust auf 61,2 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber einem GAAP-Nettogewinn von 119,5 Millionen US-Dollar im Vorquartal und einem GAAP-Nettogewinn von 24,7 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Zudem betrug der verwässerte GAAP-Nettoverlust pro Aktie 1,08 US-Dollar gegenüber einem verwässerten GAAP-Nettogewinn pro Aktie von 2,03 US-Dollar im Vorquartal und einem verwässerten GAAP-Nettogewinn pro Aktie von 0,43 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Cashflow bei 40,6 Millionen US-Dollar

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 40,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 88,7 Millionen US-Dollar für betriebliche Tätigkeiten im Vorquartal und 5,6 Millionen US-Dollar aus betrieblicher Tätigkeit im Vorjahresquartal. Ferner beliefen sich zum 30. September 2023 die Barmittel, Barmitteläquivalente, Bankeinlagen, Bankeinlagen mit Verfügungsbeschränkung und handelbare Wertpapiere auf insgesamt 831,4 Millionen US-Dollar, abzüglich Schulden, verglichen mit 853,5 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2023.

Ausblick für das vierte Quartal 2023

Zudem gibt das Unternehmen für das vierte Quartal folgende Prognosen ab.

Der Umsatz soll zwischen 300 und 350 Millionen US-Dollar liegen.

Der Umsatz aus dem Solarsegment bewegt sich in einer Spanne von 275 bis 320 Millionen US-Dollar.

Die Bruttomarge des Solarsegments wird voraussichtlich zwischen 7 % und 10 % liegen.

2.11.2023 | Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH