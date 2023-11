Parkplatz-PV und bifaziale Photovoltaik für Gewerbebetrieb

Rudolf Hörmann hat für einen Gewerbekunden sowohl eine Parkplatzüberdachung aus Photovoltaikmodulen realisiert als auch eine vertikale bifaziale PV-Anlage auf dem Firmengelände. Kunde sind die Gebr. Schwarz aus Rottweil.

Die Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG hat für die Gebr. Schwarz GmbH in Rottweil-Neukirch Parkplatz-PV sowie eine bifaziale Anlage realisiert. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es zum einen um eine PV-Parkplatzüberdachung mit integrierter Lademöglichkeit. Die Parkplatz-PV-Anlage verfügt über eine Spitzenleistung von 222 Kilowatt (kWp). Ein Teil der elektrischen Energie kommt für die Ladestationen zu Einsatz. An einem nach Kundenwunsch konstruierten, durchlaufenden Riegel sind dafür Wallboxen montiert, an denen die Beschäftigten ihre E-Fahrzeuge aufladen können. Der verbleibende Teil des Solarstroms werde durch Wechselrichter von SMA in das Unternehmensnetz eingespeist.

Außerdem habe es rund um das Firmengebäude noch einige ungenutzte Flächen gegeben. Diese boten sich an, um darauf eine Vertikal-PV bzw. vertikal aufgeständerte PV-Anlage zu errichten. Der Aufbau entspreche dabei weitgehend dem einer Agrar-PV-Anlage mit bifazialen Glas-Glas-Photovoltaikmodulen und einer Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl. Die vertikalen Module sind Ost-West ausgerichtet, um eine optimale Sonneneinstrahlung über den ganzen Tag zu gewährleisten. Zum Einsatz kommen 945 Module mit einer Bifazialität von 90 Prozent. Die Leistung der Anlage beträgt rund 360 kW.

Hörmann sei ferner für sämtliche Aktivitäten verantwortlich gewesen: von der Planung der PV-Anlagen bis zur individuellen Anpassung der Tragkonstruktion. Auch die Eingabe- und Genehmigungsplanung habe das Buchloer Unternehmen übernommen. Aufgrund von Gesteinsschichten nach 1-1,5 m Tiefe war eine Rammung der Systeme nicht wie üblich möglich. Deshalb habe sich das Team ein individuelles Gründungskonzept überlegt sowie eine maßgeschneiderte Einhausung für die Leitungsführung, Anschlüsse und Wechselrichter entwickelt. Drei Wechselrichtereinhausungen schützen diese vor direkter UV-Strahlung und Wärme. Gleichzeitig sorgen sie für eine Konvektion zur Kühlung der Wechselrichter.

3.11.2023 | Quelle: Hörmann | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH