ElectroFleet: PV-Strom für Mittelstand aus virtuellem Kraftwerk

Die Osnabrücker ElectroFleet unterhält ein virtuelles Kraftwerk aus Photovoltaik, Windenergie und Speichern. Die Energie stellt das Unternehmen dem Mittelstand zur Verfügung.

Das Startup ElectroFleet geht mit einem Angebot an den Start, der mittelständischen Wirtschaft sauberen Strom aus Photovoltaik und einem eigenem virtuellen Kraftwerk anzubieten. Wie das Unternehmen aus Osnabrück mitteilte, richte sich das Angebot an Unternehmen, die einen steigenden Bedarf an grünem Strom haben. Etwa aufgrund des wachsenden Anteils von Elektroautos und der Elektrifizierung von Heizungen. Dafür stelle ElectroFleet das Kapital, die Ausrüstung und das Wissen zur Aufrüstung der Infrastruktur bereit.

ElectroFleet fokussiere sich dabei darauf, mittelständischen Unternehmen mit dem Kraftwerk eine langfristige, fest kalkulierbare Energieversorgung zu bieten. Die Kunden profitierten von vertraglich festgelegten Preisen pro kWh verbrauchter Energie über Vertragslaufzeiten von mindestens 10 Jahren. Das virtuelle Kraftwerk bestehe aus Solaranlagen, Windkraftanlagen und Batteriespeicher-Systemen. Diese „ElectroFleet“ sorge für Planungssicherheit dank fester Preise und langfristiger Verträge sowie optimaler Energieversorgung auf Basis eines innovativen Energiemanagementsystems.

Mark Hellmann Regouby, Gründer und CEO von ElectroFleet, erklärt: „Unsere Mission bei ElectroFleet ist es, über unser virtuelles Kraftwerk eine starke Gemeinschaft deutscher Unternehmen zu schaffen, die gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Wir bieten nachhaltige Energielösungen an, die es Unternehmen ermöglichen, Strom aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen – ohne eigenes Kapital investieren zu müssen.“

7.11.2023