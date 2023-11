100 MW Solarpark in Schweden: Strom für Modekette H&M

Foto: Kelifamily / stock.adobe.com Solarstrom aus einem 100 MW-Park soll in Schweden den Textilkonzern H&M versorgen

In Schweden haben die Arbeiten am derzeit größten Solarpark mit 100 MW begonnen. Der Solarstrom soll über ein PPA an die Modekette H&M geliefert werden.

Der französische Mischkonzern Bouygues plant gemeinsam mit der schwedischen Solarkompaniet, den mit 100 Megawatt (MW) aktuell größten Solarpark in Schweden zu bauen. Wie das Unternehmen aus Paris mitteilte, soll der Solarpark auf dem Flugplatz der Ortschaft Hultsfred im Süden von Schweden entstehen. Die beiden Unternehmen haben dafür ein Jointventure gegründet. Bei den Auftraggebern handele es sich ferner um die Firmen Neoen und Alight. Die Arbeiten haben der Mitteilung zufolge im Oktober 2023 begonnen. Der Anschluss an das Stromnetz soll im Frühjahr 2025 erfolgen. Der kommerzielle Betrieb starte dann im weiteren Verlauf des Jahres 2025. Mit seinen 100 MW auf 136 Hektar wäre der Solarpark in Hultsfred der größte fertiggestellte Solarpark zur Zeit. Den Strom wollen die Eigentümer über ein langfristigen Stromliefervertrag (power purchase agreement = PPA) absetzen. Kunde ist die Modekette H&M. „Der Bau von großen Solarparks ist der effizienteste Weg, um den Anteil von kostengünstigem Strom aus erneuerbaren Energien im schwedischen Energiemix schnell zu erhöhen.“ So die Meinung von Thomas Sparrmo, CEO von Solkompaniet. Neben dem Bau werden beide Partner auch für die Betriebsführung für 20 Jahre verantwortlich sein. 9.11.2023 | Quelle: Bouygues | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Beliebte Artikel