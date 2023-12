Photovoltaik sorgt im 3. Quartal für 21,5 Prozent des Stroms

Mehr als jede fünfte Kilowattstunde, die in Deutschland im 3. Quartal 2023 erzeugt wurde, stammt aus der Photovoltaik. Insgesamt war die Stromerzeugung aber um 20 Prozent zurückgegangen.

Der Anteil der Photovoltaik an der Stromerzeugung in Deutschland ist im 3. Quartal 2023 auf 21,5 Prozent gestiegen. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) hervor. Vor Jahrefrist waren es noch 16,1 Prozent gewesen. Die Windenergie steuerte 24,4 Prozent bei, verglichen mit 16,8 Prozent 2022. Insgesamt leisteten die erneuerbaren Energien einen Beitrag von 60,2 Prozent. Im 3. Quartal 2022 waren es erst 44,4 Prozent gewesen. Die Erzeugung aus konventionellen Energieträgern sank dagegen um 42,9 %. Bei der Kohle betrug der Rückgang fast 50 Prozent.

Insgesamt produzierten Stromerzeuger in Deutschland 94,2 Milliarden Kilowattstunden Strom und speisten sie in das Netz ein. Das waren 20,3 % weniger als im 3. Quartal 2022. Gründe für den Rückgang dürften laut Destatis ein geringerer Strombedarf infolge der konjunkturellen Abschwächung in den energieintensiven Industriezweigen und der vermehrte Import von Strom aus dem Ausland gewesen sein.

