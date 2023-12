SonneNext: KI steuert Energiemanagement der Photovoltaik

Mit dem Einsatz von KI und einer Schnittstelle zur Strombörse will das Unternehmen SonneNext die Rentabilität von PV-Anlagen erhöhen. Das kann zum Beispiel für ausgeförderte Anlagen interessant sein.

Mit einem von KI (Künstlicher Intelligenz) gesteuerten Energie-Managementsystem für Anlagen der Photovoltaik geht das Unternehmen SonneNext Energy an der Start. Wie das Unternehmen aus Niederzissen mitteilte, ist dafür die intelligente SonneNext-iEMS verantwortlich. Sie verwalte und verteile nicht nur den gewonnenen Strom, sondern helfe zusätzlich Mehreinnahmen zu generieren. Das Unternehmen hatte das sich selbst optimierende, weil KI-gesteuerte, Energie-Managementsystem auf der diesjährigen Solar Solutions in Düsseldorf erstmals vorgestellt.

„Mit unserem iEMS bieten wir Besitzern von Photovoltaikanlagen, optimal ab 10 kWp, nicht nur ein Tool zur effizienten Energieverwaltung. Das Besondere ist die direkte Anbindung an die Strombörse. Mit dem SonneNext-iEMS versetzen wir PV-Anlagenbesitzer in die Lage, Strom zu Bestpreisen zu verkaufen und zu niedrigen Preisen einzukaufen“, sagt der Geschäftsführer von SonneNext energy, Hans Jörg Hölzenbein. „Unabhängig von der EEG-Einspeisevergütung können Besitzer von PV-Anlagen mit dem SonneNext-iEMS jetzt bis zum Dreifachen der aktuellen EEG-Vergütung erlösen und sich darüber hinaus Einspar­potenziale bei den Einkaufspreisen erschließen.“

Insbesondere für Anlagenbetreiber, deren EEG-Kontrakt bald ausläuft, sei das KI-gestützte iEMS interessant. Denn die PV-Anlage könne auch nach dem Ende des Förderzeitraums weiterhin nennens­werte Erlöse erwirtschaften und so auch in Zukunft für ihre Besitzer Einnahmen in respektabler Höhe sichern. Neubesitzern oder Personen, die überlegen, eine PV-Anlage auf ihr Hausdach zu montieren, verhilft das SonneNext-iEMS zu einer wesentlich verkürzten Amortisationszeit.

„Zur Premiere auf der Solar Solutions haben wir unsere Aktion ‚1.000 für 1.000‘ gestartet. Die ersten 1.000 Neukunden erhalten einen Nachlass von 1.000 Euro auf die Installation des SonneNext-iEMS. Damit möchten wir insbesondere Referenzkunden gewinnen, die sich selbst von der hohen Effizienz des Systems überzeugen lassen und die Vorzüge unseres Produkts weiterverbreiten“, so Hölzenbein.

Quelle: SonneNext | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH