Bahnhof Zorneding hat Solardach von Qcells

Am gestrigen Montag feierten die Deutsche Bahn, Vertreter aus Bundes- und Landespolitik und von Qcells die Einweihung des nachhaltigen Bahnhofsgebäudes in der bayrischen Kleinstadt.

Zorneding soll zum Vorbild für weitere Bahnhofsgebäude in ganz Deutschland werden. Der Bahnhof in Zorneding besitzt nicht nur ein Solardach, sondern sei auch mit nachhaltigen und regionalen Rohstoffen gebaut worden, heißst es in der Pressemitteilung von QCells. Das Solarunternehmen lieferte die PV-Aufdachanlage mit knappen 30 kW Spitzenleistung als Komplettpaket. Sie beinhaltet 73 Module vom Typ Q.Peak Duo BLK M-G11S 410. Das Dach mit der spitzen Kante war dabei laut Qcells eine besondere Herausforderung, zumal die Solaranlage zugleich gut aussehen sollte und für das Bahngelände besondere Sicherheitsvorschriften bestehen.

Die Photovoltaik-Anlage trägt zur Deckung des Eigenbedarfs des Bahnhofs bei. Der Solarstrom dient unter anderem der Versorgung der Geschäfte, der Fahrkartenautomaten, der Beleuchtung und von Hinweisschildern. Die Anlage soll rund 36.840 kWh Solarstrom jährlich liefern.

Qcells setzt darauf, dass der Solardach-Bahnhof in Zorneding der Auftakt für weitere Kooperationen mit der Deutschen Bahn wird. „Es ist das erste Projekt mit der Deutschen Bahn, dass wir fertigstellen konnten. Umso mehr freut es uns, dass wir die Deutsche Bahn als Auftraggeber von der Qualität unserer Arbeit überzeugen konnten und bereits den Zuschlag für weitere Solarprojekte erhalten haben,“ sagt Ivan Nicolas Garcia Hergueta, Head of Department VPP & Project Solutions bei Qcells.

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, bereits 2025 ihre Werke, Büros und Bahnhöfe komplett mit Ökostrom versorgen zu wollen. Dafür nimmt das Unternehmen auch Freiflächen-PV-Anlagen unter Vertrag, wie der Solarserver berichtete.

Quelle: QCells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH