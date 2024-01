Mit der Übernahme von Zonduurzaam will 1Komma5° seinen Expansionskurs fortsetzen und nun auch den niederländischen Solarmarkt bearbeiten. Zuletzt war das Unternehmen in Spanien und Kayhude bei Hamburg auf Einkaufstour.

1Komma5°, Plattformbetreiber für Solarsysteme, Wärmepumpen und Wallboxen, übernimmt das niederländische Unternehmen Zonduurzaam. Das in Deventer ansässige Unternehmen, gegründet und geleitet von den Brüdern Koen und Thomas Rozendom, ist laut 1Komma5° einer der Marktführer für Photovoltaik- und Energiespeicherlösungen in den Niederlanden. „Koen und Thomas haben ein sehr schnell wachsendes und erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und repräsentieren genau die Denkweise, Kultur und Hingabe, die wir gesucht haben, um in den niederländischen Markt einzutreten”, sagt Philipp Schröder, CEO und Mitbegründer von 1Komma5°.

Durch den Beitritt zur 1Komma5°-Gruppe kann Zonduurzamm das gesamte Produkt- und Softwareportfolio des Plattformbetreibers Millionen von Kunden in den Niederlanden zugänglich machen. Vom Hauptsitz in Deventer und insgesamt sechs Standorten aus, darunter Rotterdam, Amersfoort, Nijmegen und Heerenveen, ist Zonduurzaam in allen wichtigen Städten und Regionen der Niederlande tätig. Dabei installierte das Unternehmen mit einem Team von 100 Mitarbeiter:innen fast 5.000 Energiesysteme im Jahr 2023.

Zonduurzaam will mit Photovoltaik-Produkten von 1Komma5° punkten

“Die Markteinführung des Energiemanagementsystems ‚Heartbeat‘ zusammen mit der 1Komma5°-Software zur Verbrauchsoptimierung und den integrierten dynamischen Tarifen wird entscheidend sein, um unser Unternehmen von einem auf Solarenergie fokussierten Unternehmen zu einem echten One-Stop-Shop für saubere Energie und Mobilität zu entwickeln,” sagt Koen Rozendom, CEO und Mitbegründer von Zonduurzaam.

Erneuerbare Energien bieten nach Einschätzung von 1Komma5° in den Niederlanden immenses Potenzial. Denn das ISDE-Programm der Regierung bietet für Wärmepumpen Subventionen von bis zu 5.100 Euro. Ferner können Kunden von der Softwareplattform Heartbeat profitieren, insbesondere nach dem geplanten Auslaufen des Net-Meterings in den Niederlanden. Zudem erreichten die Niederlande im Jahr 2022 bereits mehr als 2 Millionen private PV-Installationen, was 25 % der Häuser im Land entspricht.

Somit ist 1Komma5° jetzt in Deutschland, Schweden, Finnland, Spanien, Dänemark, den Niederlanden und Australien aktiv. Im September 2023 gab das Unternehmen bekannt, Experta Solar in Spanien übernommen zu haben. Im November 2023 kaufte das Unternehmen den Photovoltaik-Betrieb Fastplug aus Kayhude.

Quelle: 1Komma5° | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH