Der Photovoltaik-Projektentwickler Nofar stattet in diesem Jahr Solarparks mit insgesamt 576 MW Leistung mit Hi-MO 7 Solarmodulen von Longi aus.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi hat einen Vertrag mit der PV-Projektentwickler Nofar Energy Romania über die Lieferung von PV-Modulen mit einer Leistung von insgesamt 576 MW abgeschlossen. Dabei handelt es sich um die bisher größte Vereinbarung über Solarmodul-Lieferungen nach Rumänien. Die Vereinbarung umfasst den Kauf von Hi-MO 7 PV-Modulen von Longi. Die Photovoltaik-Module will man voraussichtlich noch 2024 in großen Solarkraftwerken verbauen und 2025 in Betrieb nehmen. Die Hi-MO 7 Solarmodule zeichnen sich laut Hersteller durch einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Stromerzeugungsleistung aus. Zudem sollen sie über eine langfristige Zuverlässigkeit verfügen. Durch diese Eigenschaften sollen die Stromgestehungskosten (LCOE) für Großprojekte gering ausfallen.

Um die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) zu gewährleisten, verpflichten sich die Lieferanten in den Vereinbarungen, strenge Anforderungen an die Lieferkette zu erfüllen. Daebi sei entscheidend, dass der Abschluss der Vereinbarung auf die Genehmigung der laufenden Verhandlungen mit einer bekannten Bankgesellschaft folgt. Diese Genehmigung schafft die Voraussetzungen für eine ESG-konforme Bankfinanzierung für drei wichtige Projekte. „Diese strategische Partnerschaft mit Nofar Energy Romania ist ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Energielösungen in Rumänien voranzutreiben“, sagt Mirel Jarnea, Sales Manager Romania bei Longi. „Wir sind stolz darauf, mit unseren hocheffizienten Paneelen dazu beizutragen, Innovationen in den Vordergrund zu stellen und eine grünere Zukunft für die Region zu fördern.“

Der PV-Projektentwickler Nofar Energy Romania gehört zur israelischen Nofar-Gruppe. In Rumänien hat das Unternehmen derzeit Projekte in einem Umfang von 643 MW in der Pipeline. Ferner baut das Unternehmen derzeit den Photovoltaik-Solarpark Ratesti, der nach Vollendung mit 155 MW Leistung das bisher größte Solarkraftwerk in Rumänien sein wird.

Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH