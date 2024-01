1Komma5° verdoppelt 2023 Umsatz und Gewinn

Das Unternehmen 1Komma5° profitiert von der starken Nachfrage nach CO2-neutralen Energielösungen. 2023 hat das Hamburger Startup Umsatz und Bruttogewinn kräftig gesteigert.

Der Anbieter von Systemen für erneuerbare Energien 1Komma5° hat 2023 Umsatz und Gewinn erheblich gesteigert. Wie das Hamburger Unternehmen mitteilte, legte der Umsatz wurde 2023 auf rund 460 Millionen Euro im Vergleich zu 206 Millionen Euro in 2022 zu. Zudem bleibt das Hamburger Startup trotz Investitionen zweistelliger Millionenbeträge in eigene Produkte und Software auch im zweiten vollen Geschäftsjahr profitabel. Der Vorsteuergewinn (EBIT) hat sich von 19 auf knapp 50 Millionen Euro in einem Jahr mehr als verdoppelt.

“Diesen Betrag verwenden wir zu 100% zur Weiterentwicklung von Produkten sowie Software und nicht für Gewinnentnahmen“, erklärt Philipp Schröder, CEO und Mitgründer von 1Komma5°. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 170.000 Solaranlagen, Wärmepumpen, Speicher und Ladesäulen bei Kunden installiert.

„Rund 10.000 der Systeme sind mit unserer Heartbeat-Software verknüpft und so direkt in einem eigenen Bilanzkreis mit dem Strommarkt vernetzt“, so Schröder. „Dieses Software- und Lizenzgeschäft bietet enormes Wachstumspotenzial, und 2024 wollen wir die Zahl der verbundenen Systeme auf rund 40.000 steigern.”

Geschäft soll auch 2024 kräftig wachsen

1Komma5° garantiere Kunden ferner durch den Einsatz von Heartbeat 60 Prozent günstigeren Strom als jeder andere Versorger für den Betrieb von Wärmepumpen, Stromspeicher und Elektroautos. Ende 2024 plant das Unternehmen die Plattform für alle Kunden zu öffnen, sofern sie kompatible Wärmepumpen, Stromspeicher oder Wallboxen besitzen – unabhängig davon, wo sie gekauft wurden.



Für 2024 rechnet 1Komma5° mit einer Umsatzsteigerung auf 700 bis 750 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn (EBIT) soll bei stabiler Marge auf mehr als 70 Millionen Euro steigen. Ziel ist es, in 2030 einen Jahresumsatz aus Hardware- und Softwareerlösen in Höhe von 10 Milliarden Euro zu erreichen. Das Unternehmen hat seit der Gründung 340 Millionen Euro Eigenkapital und eine Finanzierungslinie von bis zu 52,5 Millionen Euro eingesammelt und ist zum Jahresende 2023 schuldenfrei. Das Unternehmen hatte zudem angekündigt, in die Modulproduktion einzusteigen.

Quelle: 1Komma5° | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH