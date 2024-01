Polnische SMA-Tochter SMA Magnetics baut neue Fabrik in Krakau

Von 2025 an will SMA Magnetics auf rund 10.000 Quadratmetern elektromagnetische Komponenten wie Drosseln und Transformatoren für Photovoltaik- und Speicherlösungen produzieren.

SMA Magnetics wächst weiter. Vier Jahre nach Ausbau und Umzug in den modernen „Airport Logistic Park Krakow“ nahe dem Flughafen Krakau, erfolgte jetzt die Grundsteinlegung für eine zweite Produktionshalle der polnischen Tochterfirma der SMA Solar Technology AG. Von 2025 an will das Unternehmen auf rund 10.000 Quadratmetern elektromagnetische Komponenten wie Drosseln und Transformatoren gefertigt, um unter anderem das erwartete Wachstum von SMA in den kommenden Jahren zu begleiten. Ferner enstehen in den drei vollautomatisierten Produktionslinien und der Verwaltung bis zu 300 Arbeitsplätze. Planer und Leasingpartner für die neue Halle ist erneut der Logistikhallenentwickler und -betreiber GLP Poland.

„SMA befindet sich derzeit in einer Wachstumsphase, zu der die neue Produktion von SMA Magnetics in Zukunft entscheidend beitragen wird“, sagt SMA-Finanzvorständin Barbara Gregor anlässlich der Grundsteinlegung für die Fertigung im Krakauer Airport Logistic Zentrum. „Die hier gefertigten Drosseln und Transformatoren sind wichtige Komponenten für die neue Generation Solar- und Batteriespeicherlösungen für den Home– und Gewerbebereich, die wir in Deutschland fertigen“, so Gregor weiter.

SMA Magnetics erhält drei neue, vollautomatisierte Produktionslinien

„Ich freue mich darüber, dass SMA Magnetics weiterwächst und dass wir mit der neuen Fabrik neben den bereits bestehenden 800 demnächst 300 weitere Arbeitsplätze im Einzugsgebiet Krakau anbieten können“, sagt Jaczek Maciejewski, Managing Director von SMA Magnetics. Marcin Żuchniewicz, Business Development Manager bei GLP, plant die Fertigstellung für das neue Produktionsgebäude im vierten Quartal 2024. Dabei ist das Unternehmen Bremer Generalunternehmer für das neue Gebäude.

Das neue Gebäude wird eine Fläche von rund 10.000 Quadratmetern umfassen. Neben drei vollautomatisierten Produktionslinien für Drosseln und Transformatoren, stehen den Mitarbeitenden moderne Büro- und Nutzflächen zur Verfügung. Nach der Fertigstellung der neuen Produktionsstätte wird die genutzte Fläche von SMA Magnetics insgesamt mehr als 25.000 Quadratmeter betragen.

Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH