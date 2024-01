Proton Motor Fuel Cell präsentiert neues Wasserstoff-Brennstoffzellen-System

Die Produktneuheit HyModule S4 von Proton Motor Fuel Cell ist ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-System für eine netzunabhängige Strom- und Wärmeversorgung im stationären Marktsegment.

Die Proton Motor Fuel Cell GmbH aus der Metropolregion München hat ihr Produktportfolio um das HyModule S4“ erweitert. Dabei handelt es sich um ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-System. Es soll eine einfache Plug-and-Play-Lösung für Märkte bieten, die eine emissionsfreie Energiequelle als Alternative zu herkömmlichen Diesel- und Erdgasgeneratoren suchen. Dazu gehören Wohnhäuser, kleine Industriekomplexe sowie Notstromversorgungssysteme und Off-Grid-Stromversorgungen, für die man saisonale Energiespeicher und Kraft-Wärme-Kopplungsanwendungen bereitstellen will. Das HyModule-S4-Produkt ist so konzipiert, dass es einen niedrigeren Leistungsbereich bietet und die proprietäre flüssigkeitsgekühlte Brennstoffzellen-Technologie HyStack 200 von Proton Motor verwendet. Die Einführung der Produktneuheit wird das bestehende stationäre Anwendungsangebot von Proton Motor Fuel Cell ergänzen, einschließlich des leistungsstärkeren HyModule-S8-Systems.

Die Entwicklung vom Wasserstoff-Brennstoffzellen-System HyModule S4 stellt das Unternehmen erstmals auf der HyVolution Paris 2024 offiziell vor. Diese Veranstaltung gehört zu einer der weltweit führenden Messen für die Wasserstofftechnologie. Proton Motor Fuel Cell nimmt als Aussteller vom 30. Januar bis zum 1. Februar am Stand mit der Nummer 4F52 teil. Mit der Verlegung der E-World energy & water auf ihren angestammten Termin im Winterquartal – und damit ein Schritt Richtung Normalität nach zurückliegenden Ausnahmejahren – ist auch dieser Messeschauplatz vom 20. bis 22. Februar für den bayerischen Brennstoffzellen-Experten am Stand 5H118 ein Muss als Akteur in der Energiewirtschaft.

Auch das Photovoltaik-Langzeitspeicher-System Picea von HPS basiert auf einer Wasserstoff-Brennstoffzelle.

