Homeone von IBC Solar: Endkunden planen PV-System selbst

Der PV-Komplettanbieter IBC Solar stellt ein neues System namens IBC Homeone vor. In einem Online-Konfigurator sollen die Endkunden ihre PV-Anlage weitgehend eigenständig zusammenstellen können.

Laut der Pressemitteilung von IBC Solar sind die abgestimmten Komponenten, der digitalisierte Abwicklugsprozess und „smarte Services“ die Besonderheiten des neuen Komplettsystems, mit dem Endkunden selbst ein PV-System planen können. Das soll Installationsbetrieben die Akquise neuer Kunden im Eigenheim-Segment sowie die Montage erleichtern.

Die von IBC Solar beschriebenen Abläufe erinnern an das, was man von den schnell wachsenden Solar-Startups kennt. Endkunden nutzen einen Online-Konfigurator, um selbst ihre PV-Anlage zu planen. Der Entwurf geht dann an einen lokalen Fachpartner von IBC Solar. Dieser erstellt das finale Angebot und installiert die PV-Anlage. Die digitale Abwicklung soll den Installationsbetrieben Zeit sparen, die sie sonst auf Planung, Organisation und Bürokratie verwenden müssten. Damit reagiere man auf die Anforderungen des wachsenden Marktes und die Kapazitätsengpässe in den Betrieben. Dort könne so das „Machen“ an erster Stelle stehen.

Im System IBC Homeone seien alle Komponenten enthalten, die man für das Solarsystem benötige, also die PV-Module, Wechselrichter, Energiemanagementsystem sowie Speicher und Wallbox für die E-Mobilität, sofern gewünscht. Darüber hinaus seien „zusätzliche Services und digitale Features“ erhältlich. Die Standardgarantiezeit beträgt zwölf Jahre. IBC Solar verspricht, im Falle einer Störung den Endkunden direkt als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Das soll sowohl den Kunden als auch den Installationsbetrieben „maximale Sicherheit“ geben.

„Wir möchten uns wieder mehr auf unser Handwerk konzentrieren und einfach Solaranlagen bauen“, zitiert IBC Solar seinen Kunden Wolfgang Ritter, Geschäftsführer bei Ritter Elektrotechnik. Ritter sagt die IBC Produkte seien eine gute Unterstützung im Alltag und „weit mehr als eines von vielen neuen Vertriebsprodukten. Es ist eine Kombination aus 40 Jahren Erfahrung im PV-Markt und einem starken Netzwerk.“

IBC Homeone soll ab Sommer 2024 verfügbar sein. Seinen Fachpartnern habe IBC Solar das Projekt bereits Ende 2023 auf seiner Roadshow vorgestellt. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen. Weitere Roadshows sollen ab Frühjahr 2024 folgen.

Ein Interview mit dem Solarpionier und IBC Gründer Udo Möhrstedt gibt es hier auf dem Solarserver.

Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH