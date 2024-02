NRW: Rekord-Photovoltaik-Zubau in 2023

Dank vieler neuen Photovoltaik-Anlagen auf privaten und gewerblichen Dächern hat es im vergangenen Jahr in NRW einen Solar-Boom gegeben. Der LEE NRW kritisiert jedoch, dass die Bilanz durch den schwachen Ausbau auf den Freiflächen getrübt wird.

NRW hat 2023 ein Rekordjahr beim Photovoltaik-Ausbau erlebt. Wie eine vom Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) vorgenommene Auswertung der Meldungen im Marktstammdatenregister zeigt, sind landesweit 211.111 Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 2.165 Megawatt (MW) neu in Betrieb gegangen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das mehr als eine Verdoppelung, denn in 2022 betrug der Zubau in NRW 955 MW. Im Bundesländervergleich rangiert NRW in absoluten Zahlen mit dem neuen Zubau-Rekord nach Bayern und vor Baden-Württemberg auf Rang zwei.

„Es ist schön zu sehen, dass der Solar-Aufschwung in NRW prozentual gesehen noch über den neuen Rekordzahlen auf Bundesebene liegt“, sagt LEE NRW-Geschäftsführer Christian Mildenberger. Die gestiegenen Energiepreise und der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger sowie von Industrie- und Gewerbebetrieben, sich mit eigenen Photovoltaikanlagen unabhängiger zu machen, sind für den LEE NRW die Hauptgründe für den immensen Solar-Aufschwung.

Diese Entwicklung macht sich auch an der Zahl der kleinen Balkonkraftwerke fest: An die 55.000 neue Stecker-Solaranlagen, auf die allerdings weniger als zwei Prozent der neu installierten Leistung entfallen, haben landesweit im vergangenen Jahr erstmals Solarstrom erzeugt. „Für viele Haushalte sind diese Mini-Solaranlagen ein Testballon, oft erfolgt danach der Kauf einer größeren Photovoltaik-Anlage“, so Mildenberger.

2023 starker Photovoltaik-Ausbau auch in den großen Städten von NRW

Die LEE NRW-Analyse des Marktstammdatenregisters zu ausgewählten Städten zeigt, dass es im vergangenen Jahr auch einen starken Solarzubau in den Kommunen gegeben hat. So verzeichnete unter den größeren NRW-Städten Köln ein Plus von 30,2 MW, Dortmund von 26,4 MW, Bielefeld von 16,3 MW und Münster von 16,1 MW. Zum Vergleich: Berlin erzielte 2023 einen PV-Zubau von 76,7 MW, Hamburg ein Plus von 45,6 MW und in Bremen waren es 29,7 MW.

Die Zahl der leistungsstärkeren und damit von den Erzeugungskosten günstigeren PV-Freiflächenanlagen ist in NRW jedoch sehr gering. Im vergangenen Jahr entfiel auf dieses Segment lediglich etwa drei Prozent der neu installierten Leistung. Wie günstig man mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen Solarstrom erzeugen kann, hat die jüngste Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur gezeigt. Die Zuschläge für die erfolgreichen Gebote lagen zwischen 4,5 und 5,5 Cent pro Kilowattstunde – damit ist dieser Solarstrom die günstigste Form der Stromerzeugung und damit nach Ansicht des LEE NRW unverzichtbar für ein klimaneutrales Industrieland, das Nordrhein-Westfalen werden soll.

Einige Bundesländer machen bereits vor, wie es bei der Freiflächen-PV anders geht: In Schleswig-Holstein lag der Anteil der Freiflächen-Projekte an der neu installierten Solarleistung im vergangenen Jahr bei rund 48 Prozent. In Bayern gingen über 200 größere Solarkraftwerke mit insgesamt mehr als 1.600 MW Leistung an den Start. Zum besseren Vergleich: NRW verfügt derzeit nur über einen Bestand von 440 MW an solaren Freiflächenanlagen.

„In NRW findet der Solarausbau fast nur auf privaten und gewerblichen Dächern statt. NRW wäre mit Bayern beim Solarausbau gleichauf, wenn es in einer ähnlichen Größenordnung neue Freiflächen-Projekte gegeben hätte“, sagt Mildenberger. Die Bundesregierung hat sich in ihrer Solar-Strategie zum Ziel gesetzt, dass der künftige Solarausbau zur Hälfte auf Dachflächen und zur anderen Hälfte auf Freiflächenprojekte entfällt. Dieses Ziel unterstützt auch die Landesregierung. „Allerdings ist NRW davon derzeit noch ganz weit entfernt“, sagt der LEE NRW-Geschäftsführer.

Know-how bei Genehmigungsverfahren für Freiflächen-PV fehlt

Dies muss Anke Nolte „leider“ bestätigen. Sie leitet die Abteilung Standortentwicklung bei der Wattner AG mit Sitz in Köln, einem mittelständischen Unternehmen, das bei der Projektierung von solaren Freiflächenanlagen bundesweit führend ist. „Der bisherige Landesentwicklungsplan und das vielerorts fehlende Know-how bei den Genehmigungsverfahren haben dazu geführt, dass die solaren Freiflächenanlagen in NRW bislang ein Nischendasein fristen.“

Nach eigenen Angaben hat die Wattner AG derzeit sechs Projekte mit rund 100 MW Leistung landesweit in der Pipeline. Wann die zuständigen Behörden grünes Licht für diese Vorhaben geben, darüber kann Nolte nur spekulieren. „Mit dem Genehmigungsverfahren betreten die entsprechenden Ämter vielerorts Neuland. In anderen Bundesländern haben Kommunen dagegen bereits vor Jahren einen Kriterienkatalog erarbeitet, an dem sie sich nun bei der Abarbeitung der Anträge orientieren können.“ Deshalb wünscht sich die Solarexpertin der Wattner AG, „dass Fachleute der Bezirksregierungen die Kommunen künftig unterstützen und die Vorgaben des neuen LEP mit Augenmaß und individuell für jede Kommune umsetzen.“

Hinzu kommt erschwerend: „Wenn Standorte für Freiflächenanlagen ausgewiesen sind, ist dies leider oft genug da, wo es keine Möglichkeit für einen Netzanschluss gibt“, so Nolte. Deshalb müsse es ein viel koordiniertes Vorgehen mit den Netzbetreibern geben.

LEE-NRW-Forderungen für den PV-Ausbau

Neben der NRW-Taskforce Windenergie plädiert der LEE NRW für die Schaffung einer neuen Taskforce Solarenergie, die hilft, Tempo bei den Ausweisungen neuer Flächen zu machen.

Für den LEE NRW muss die Landesregierung dafür sorgen, dass die vorhandenen Potenziale auf Freiflächen, aber auch bei Agri-PV, Floating-PV oder Parkplatz-PV an Autobahnen und Bundesstraßen viel besser genutzt werden.

Informationskampagnen für die beschlossene Solarpflicht von Kommunen und Bürgern hält der LEE NRW für unverzichtbar, damit diese erfolgreich umgesetzt wird.

Quelle: LEE NRW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH