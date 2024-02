Software für schnellen Netzanschluss von Photovoltaik-Anlagen

Die Software „Intelligent Grid Platform“ von Envelio soll durch einen vollautomatisierten Prozess die Abwicklungen der Netzanschlüsse von PV-Anlagen vereinfachen. Der tschechische Netzbetreiber EG.D hat die Software nun implementiert.

Die Anzahl der Photovoltaik-Anlagen in Tschechien hat sich im Jahr 2023 mehr als verdoppelt. Dementsprechend ist auch die Anzahl der Netzanschlussanträge deutlich gestiegen. EG.D, einer der größten tschechischen Netzbetreiber, will mit der Software Intelligent Grid Platform (IGP) des deutschen Unternehmens Envelio den Netzanschluss von Photovoltaik-Anlagen vereinfachen. IGP enthält einen Online Connection Check, der eine automatisierte Selbstauskunft für Anschlussanfragen ermöglichen soll. Anschlussnehmer:innen können einem vollautomatisierten Prozess direkt auf der Website des Netzbetreibers eine indikative Rückmeldung zu einer Anschlussanfrage zu erhalten. Insbesondere in der frühen Planungsphase will man dadurch den Anschlussprozess für alle Akteure beschleunigen, ohne dass für den Netzbetreiber ein Mehraufwand entsteht. Auf diese Weise soll es möglich sein, die steigende Zahl von Anschlussanfragen schneller und besser zu bearbeiten. Auch in Deutschland stellt die steigende Anzahl von Netzanschlussbegehren eine Herausforderung für die Netzbetreiber dar.

Michal Holan, der verantwortliche Projektmanager bei EG.D dazu: „In den letzten zwei Jahren haben wir einen regelrechten Boom an Netzanschlussanfragen für PV-Anlagen erlebt. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, den gesamten Prozess zu digitalisieren, um ihn für unsere Kundinnen und Kunden so intuitiv wie möglich zu gestalten. Unsere Kundinnen und Kunden erhalten nun von Anfang an alle relevanten Informationen, die sie für ihre Entscheidung für eine PV-Anlage benötigen. Dabei konnten wir bereits im ersten Monat ein großes Interesse unserer Kundinnen und Kunden feststellen.“

Software für Netzanschluss von Photovoltaik-Anlagen muss tschechische Anforderungen erfüllen

Bei der Integration der IGP in die Systeme der EG.D waren einige Besonderheiten zu beachten. Zum einen ersetzt die IGP eine zuvor verwendete Individuallösung. Zu diesem Zweck hat Envelio den Funktionsumfang der IGP speziell für die Anforderungen von EG.D erweitert, um etwa die Netzteilnehmer bei den Lastflussrechnungen entsprechend tschechischen Richtlinien modellieren zu können. Zum anderen musste man die gesamte Software ins Tschechische übersetzen. Dennoch konnte man die Implementierung schnell abschließen. Zudem ergab sich eine Verbesserung der Datenqualität und damit einhergehend eine Reduzierung der schwarzgefallenen Netze auf der Niederspannungsebene. Innerhalb von knapp sechs Wochen konnte diese Quote laut Envelio von 4,93 % auf 0,94 % gesenkt werden. „Wir betrachten dieses erfolgreiche Projekt daher als Blaupause, wie wir die IGP nun in weiteren Märkten ausrollen und bei Bedarf auch in lokalen Sprachen bereitstellen können“, sagt Simon Koopmann, CEO von Envelio.

Quelle: Envelio | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH