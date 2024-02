PV-Fachbetriebskette Enerix nimmt Wärmepumpen und Batteriespeicher von M-Tec ins Programm

Kund:innen der Photovoltaik-Installationsbetriebe von Enerix können zukünftig auch Wärmepumpen und Batteriespeicher von M-Tec erhalten.

Die PV-Installationskette Enerix hat eine Zusammenarbeit mit der oberösterreichischen Firma M-Tec gestartet. M-Tec bietet Wärmepumpen, Batteriespeicher und Energiemanagementsysteme an. Alle Eneri-Kunden:innen, von Eigenheimbesitzer:innen bis hin zum Gewerbebetrieb, können fortan die M-Tec-Produkte erwerben. Dabei will das oberösterreichische Unternehmen ganzheitliche Lösungen anbieten, die neben den betreffenden Technologien auch einen umfassenden Service und Support beinhalten.

„Unser Ziel ist es den Enerix-Kunden die bestmögliche Qualität in Produktion und Service zum bestmöglichen Preis zu liefern. Durch die Partnerschaft mit M-Tec haben wir es geschafft, einen Partner mit Rundumservice zu finden, der sich von A-Z um die technischen Wünsche der Kunden kümmern kann”, sagt Enerix-Geschäftsführer Stefan Jakob. Langjährige Erfahrung und hohe Qualitätsstandards im Bereich der erneuerbaren Energien waren ausschlaggebend für die Kooperation.

„Wir freuen uns sehr, dass wir ab sofort gemeinsam mit Enerix und seinen Fachbetrieben flächendeckend in Deutschland und Österreich unsere Gesamtenergielösungen anbieten“, sagt Daniel Türk, CSO der M-Tec Gruppe „Wir setzen auf Partner, die gemeinsam mit uns durch kompetente und qualifizierte Beratung, Knowhow und einem entsprechenden After-Sales-Service für zufriedene Endkunden sorgen.“ Ziel sei es, langfristige und nachhaltige Partnerschaften mit Handschlag-Qualität zu leben und gemeinsam auf Augenhöhe zu agieren. „Es freut uns besonders, mit Pionieren wie Enerix in der Branche der erneuerbaren Energien zusammenzuarbeiten“, so Türk.

Quelle: Enerix | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH