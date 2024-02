Opes Solar Mobility will PV-Module für Fahrzeuge in Sachsen fertigen

In Deutschland soll eine neue Solarfabrik entstehen – allerdings nicht für Standardmodule. Die PV-Anlagen von Opes Solar Mobility sollen auf Lkw, Wohnmobilen und Bussen installiert werden.

Standort der neuen Fertigung für die PV-Module für Fahrzeuge soll das sächsische Zwenkau sein. Noch Ende 2024 will Opes Solar Mobility dort auf mehr als 12.000 m2 Fläche mit der Produktion seiner Sondermodule beginnen. Die Solarmodule sind dafür gemacht, großflächig auf den Dächern von Fahrzeugen installiert zu werden. Der Solarstrom soll so nicht nur Bordelektronik versorgen, sondern auch die Reichweite von Elektroantrieben erweitern. Die Spezialmodule würden Fahrzeugstandards einhalten, hätten eine hohe Lebensdauer und ein „hervorragendes“ Preis-Leistungs-Verhältnis, wirbt das Unternehmen. Die in dem neuen Wert gefertigten Module sollen reichen, um jährlich mehrere hunderttausend Fahrzeuge auszustatten.

Die Modultechnologie hat Opes Solar Mobility zusammen mit dem Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP und dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE entwickelt. OPES Solar Mobility besitzt mehrere Patente auf Produktionsverfahren und Modulkonstruktionen. „Solarmodule für Fahrzeuge sind besonders leichte und robuste Spezialentwicklungen, an deren Optimierung wir permanent forschen und entwickeln. Da ist die Nähe zum Fraunhofer CSP in Halle und zur Universität Leipzig Gold wert“, sagt Robert Händel, Geschäftsführer von Opes Solar Mobility. Auch die gute Verkehrsanbindung des Standorts sowie die Nähe zu europäischen Kunden des Unternehmens hätten eine wesentliche Rolle gespielt. „Fahrzeughersteller wählen ihre Zulieferer heute auch nach der Sicherheit der Lieferkette aus. Eine Produktion außerhalb der EU würde da deutlich mehr Risiken bringen“, erklärt Händel. Außerdem leiste man mit dem neuen Werk einen Beitrag zum Wiederaufbau der Photovoltaikindustrie in Deutschland.

Aufbau der Produktion von PV-Modulen für Fahrzeuge soll sofort beginnen

Direkt nach der Übergabe des Gebäudes will Opes Solar Mobility mit dem Aufbau der Produktion beginnen. Um die Fahrzeug-PV-Module zu fertigen nutzt das Unternehmen einen nach eigenen Angaben „einzigartigen Maschinenpark“. Die PV-Module müssen für die Montage auf den Fahrzeugen nicht nur leicht und flexibel sein, sondern auch hohen Temperaturen, Stößen, Vibrationen oder auch Hochdruckreinigern standhalten. Das Unternehmen baut dabei auf die Produktionserfahrung aus dem Werk von Opes Solutions in China auf. Dort hat das Mutterunternehmen seit 2015 nach eigenen Angaben über 10 Millionen kompakte Solarmodule produziert. Deren Einsatzgebiete sind beispielsweise netzferne Geräte und mobile Anwendungen.

OPES Solar Mobility kündigt an, in den kommenden zwei Jahren rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Zwenkau einzustellen. Anfangs sollen das unter anderem Ingenieur:innen, Logistik- und Softwarefachleute, Produktionsleiter:innen und Einkäufer:innen sein. Später würden auch Facharbeiterinnen und Facharbeiter unterschiedlicher Qualifikationen gesucht. „Wer sich für Technologie interessiert und in einer Zukunftsbranche arbeiten möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Zwenkau ist auch von Halle und Leipzig aus sehr gut zu erreichen“, wirbt Händel.

Opes Solar Mobility ist ein Joint Venture zwischen Opes Solutions und einem strategischen Investor aus Deutschland. Opes Solustion ist dabei nicht nur Teilhaber, sondern auch Technologiepartner.

Die Fahrzeuge, in denen die PV-Module eingesetzt werden, sind vielseitig. Es gibt Produkte für E-Lastenräder, Camper und Lkw, wie der Solarserver berichtete. Die neue PV-Fabrik hatte Opes Solar Solutions bereits im Sommer 2023 angekündigt, aber noch keine Details genannt.

Quelle: Opes Solar Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH