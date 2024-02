IBC Solar beendet Frenchise in Schweden

Der Solarsystem-Anbieter IBC Solar will seine Produkte in Schweden nicht mehr über den Frenchisenehmer IBC Solar AB abwickeln, sondern Kunden direkt beliefern.

IBC Solar und sein bisheriger autorisierter Großhändler und Franchisenehmer IBC Solar AB abgewickelt trennen sich laut der Pressemitteilung im gegenseitigen Einvernehmen. Ab dem 20. März 2024 soll die jetzige IBC Solar AB in Schweden unter einem neuen Firmennamen agieren. Welcher das sein wird, will die Muttergesellschaft Solarkompaniet in Kürze bekanntgeben, kündigt deren CEO Thomas Sparrmo an.

Die 2018 gegründete schwedische IBC Solar AB fungierte als Vertragshändler der deutschen IBC Solar AG. Sie fokussierte sich zuerst auf das Solargroßhandelsgeschäft, bediente bald aber auch Privatkunden. Die Zusammenarbeit von IBC Solar AB und IBC Solar habe maßgeblich zur Installation von großen PV-Anlagen in ganz Schweden beigetragen.

Ab dem 20. März will die deutsche IBC Solar Waren und Dienstleistungen direkt an die Installationspartner in Schweden verkaufen. Die Firmen wollen allerdings weiter zusammenarbeiten und „eine stabile und dynamische Präsenz auf dem schwedischen Solarmarkt gewährleisten“.

In der Schweiz hat IBC Solar zum Jahresbeginn den örtlichen Großhändler Fankhauser Solar übernommen.

Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH